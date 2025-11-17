Morgan Stanley: Κυρίαρχες οι αμερικανικές μετοχές το 2026 - Νέα τιμή στόχος για S&P 500

Oι αμερικανικοί τίτλοι θα λάμψουν το 2026 σύμφωνα με την Morgan Stanley.

Oι αμερικανικοί τίτλοι θα λάμψουν το 2026 σύμφωνα με την Morgan Stanley που προτιμά τις παγκόσμιες μετοχές έναντι των ομολόγων, με υποστήριξη από τις ισχυρές κεφαλαιακές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και ένα ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον.

«Τα risk assets είναι έτοιμα για ένα ισχυρό 2026, τροφοδοτούμενα από μικροοικονομικά θεμελιώδη στοιχεία, επιταχυνόμενες κεφαλαιακές δαπάνες τεχνητής νοημοσύνης και ένα ευνοϊκό πολιτικό πλαίσιο», ανέφερε η Morgan Stanley για τις παγκόσμιες οικονομικές και στρατηγικές προοπτικές.

Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν μια ασταθή χρονιά, χάρη στις δασμολογικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής αβεβαιότητας έχει εξασθενήσει, ενόψει του 2026.

Σύμφωνα με τo Reuters, αναμένει «μέτρια» παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και αποπληθωρισμό το επόμενο έτος, αλλά ξεκαθάρισε ότι «η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και το εύρος των αποτελεσμάτων είναι πολύ ευρύ».

Παράλληλα, προβλέπει ότι ο S&P 500 θα φτάσει τις 7.800 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026, περίπου 16% ανοδικά από τα τρέχοντα επίπεδα, εν μέσω ισχυρής αύξησης των κερδών που οφείλονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Αναμένουμε ότι οι μετοχές της ΕΕ θα παρασυρθούν από την ανάκαμψη των ΗΠΑ το 2026, παρά τις εγχώριες δημοσιονομικές προκλήσεις και τον διαρθρωτικά αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα», τόνισε ο οίκος ενώ αναθεώρησε ανοδικά την τιμή - στόχο έως το τέλος του έτους 2026 για τον δείκτη MSCI Europe στις 2.430 από 2.250 μονάδες.

Ο MSCI Europe μετρά άνοδο περίπου 12,5% φέτος, με ώθηση από την αισιοδοξία γύρω από τα δημοσιονομικά σχέδια δαπανών της Γερμανίας, την ενίσχυση των εταιρικών κερδών και την υποχώρηση του πληθωρισμού.

Για τα εμπορεύματα, υπολογίζει πως ο χρυσός θα φτάσει τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά και ο χαλκός τα 10.600 δολάρια ανά τόνο το 2026, ενώ το πετρέλαιο Brent θα παραμείνει καθηλωμένο γύρω στα 60 δολάρια το βαρέλι.