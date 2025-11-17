Ντομπρόβσκις για φθινοπωρινές προβλέψεις Κομισιόν: Η οικονομία της ΕΕ συνέχισε να αναπτύσσεται

«Να επιταχύνουμε τις εργασίες μας στο θεματολόγιο για την ανταγωνιστικότητα, μεταξύ άλλων απλουστεύοντας τη νομοθεσία, ολοκληρώνοντας την ενιαία αγορά και τονώνοντας την καινοτομία».

«Ακόμη και σ’ ένα δυσμενές περιβάλλον, η οικονομία της ΕΕ συνέχισε να αναπτύσσεται» υπογράμμισε ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις με αφορμή τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Με δεδομένο το δύσκολο εξωτερικό πλαίσιο, η ΕΕ πρέπει τώρα να δράσει αποφασιστικά για να ξεκλειδώσει την εγχώρια ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες μας στο θεματολόγιο για την ανταγωνιστικότητα, μεταξύ άλλων απλουστεύοντας τη νομοθεσία, ολοκληρώνοντας την ενιαία αγορά και τονώνοντας την καινοτομία» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως οι προβλέψεις έδειξαν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες. Μολονότι αρχικά οι υψηλές επιδόσεις οφείλονταν στην αύξηση των εξαγωγών εν όψει των δασμολογικών αυξήσεων, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συνέχισε να αναπτύσσεται και το τρίτο τρίμηνο.

Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, κατά τον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων και παρά το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχίσει να επεκτείνεται με συγκρατημένο ρυθμό.

Σύμφωνα με τις φετινές φθινοπωρινές προβλέψεις, το πραγματικό ΑΕΠ στην ΕΕ θα αυξηθεί κατά 1,4% το 2025 και το 2026, προσεγγίζοντας το 1,5% το 2027. Η τάση αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί και στη ζώνη του ευρώ, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,3% το 2025, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη προβλέπεται να συνεχίσει να αποκλιμακώνεται, υποχωρώντας στο 2,1% το 2025, και θα κυμανθεί γύρω στο 2% κατά τον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων. Στην ΕΕ, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει οριακά υψηλότερος, καθώς θα επιβραδυνθεί στο 2,2% το 2027.