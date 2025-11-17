Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΡΤ

Το σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε επί της Αρχής κατά την έναρξη της επί των άρθρων συζήτησή του στην Επιτροπή.

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του υφυπουργού στον πρωθυπουργό «Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)» από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

«Υπέρ» του σχεδίου νόμου επί της Αρχής, ψήφισε η ΝΔ. Το καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Με αναφορές στην επέτειο του Πολυτεχνείου και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας οι τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών επί των άρθρων συζήτηση του νομοσχεδίου.

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη τόνισε ότι «σήμερα τιμούμε τους αγώνες του λαού μας, της νεολαίας μας που πρωτοστάτησε εκείνες τις ημέρες συνεγείροντας όλο τον λαό, τους αγώνες του δημοκρατικού πολιτικού κόσμου κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, ενός αυταρχικού, βάρβαρου, διεφθαρμένου και με αντιεθνική δράση καθεστώτος που έστρεφε τον Στρατό κατά του ελληνικού λαού και της νεολαίας, την ώρα που άφηνε ανοχύρωτη την Κύπρο και προκαλούσε μια μεγάλη εθνική τραγωδία. 52 χρόνια μετά οι μνήμες εκείνων των ηρωικών ημερών παραμένουν ζωντανές, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές που πρέπει να μάθουν τι σημαίνει Δικτατορία, να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα της Δικτατορίας και της Δημοκρατίας και να σέβονται όλα τα σύμβολα του έθνους μας. Να εκτιμούν και να τιμούν την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το Κοινοβούλιο. Γιατί, το Κοινοβούλιο ήταν αυτό που η Χούντα έβαλε λουκέτο και στο προαύλιό του στάθμευσαν τα πρώτα τανκς. Αυτή τη Δημοκρατία που κατακτήσαμε με αγώνες, φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια, πρέπει να περιφρουρήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μπιάγκης, τόνισε ότι «η 17 Νοέμβρη δεν είναι μια τυπική ημέρα, αλλά μια ημέρα περισυλλογής και σεβασμού» υποστηρίζοντας πως σήμερα η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να συνεδριάσει, όπως είχε ζητήσει το ΠΑΣΟΚ και όλα τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης κάτι όμως που το απέρριψε η κυβερνητική πλειοψηφία. Ο κ. Μπιάγκης είπε ότι «εμείς είμαστε εδώ σήμερα γιατί σεβόμαστε τους θεσμούς, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία και το Προεδρείο της Επιτροπής επέλεξαν τον διεκπεραιωτισμό αντί του τιμητικού συμβολισμού που επιβάλλει η μέρα».

Η αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου, από την πλευρά της ανέφερε ότι «η 17η Νοέμβρη είναι ημέρα μνήμης της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που δεν είναι απλά μια ημέρα επετείου αλλά μια ημέρα ζωντανής υπενθύμισης των θυσιών όσων αντιστάθηκαν στον αυταρχισμό, όσων πολέμησαν για την ελευθερία αλλά και όσων υπερασπίστηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματα της κοινωνίας». Προσέθεσε ότι «είναι αστοχία της Επιτροπής να μετατρέπει αυτή την ημέρα σε μια απλή εργάσιμη ημέρα και να συνεδριάζει». Η σημερινή επέτειος, είπε η βουλευτής «υπενθυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη και δεν πρέπει ποτέ ούτε να ανεχόμαστε, ούτε να συνηθίζουμε σιγά - σιγά σε συμπεριφορές που προωθούν την αδικία και περιορίζουν τα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τιμή λοιπόν σε όλους εκείνους που θυσιάστηκαν διεκδικώντας την ελευθερία και αντιστάθηκαν στην φίμωση και τον έλεγχο της πληροφορίας».

Ο αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής ανέφερε ότι «είναι μεγάλη η σημερινή ημέρα και αυτό που ταιριάζει να ειπωθεί είναι το "Τιμή και Δόξα στο Πολυτεχνείο και τους νεκρούς του. Τιμή και Δόξα στους αγώνες του ελληνικού λαού " και κάλεσε όλους να δώσουν το παρόν το απόγευμα στην μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία».

Η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου ανέφερε πως το κόμμα της ζήτησε να μην συνεδριάσει σήμερα η Επιτροπή «ημέρα επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, των φοιτητών και του λαού μας κατά της Χούντας. Να τιμήσουμε, δηλαδή, τους 26 νεκρούς του Πολυτεχνείου και κυρίως την φλόγα που καίει ακόμα και εμπνέει τον λαό μας με το σύνθημα που είχε τότε "Ψωμί. Παιδεία. Ελευθερία". Παρόλα αυτά, αποφάσισα να μιλήσω σήμερα για το νομοσχέδιο γιατί θεωρώ ότι η Παιδεία και η Ελευθερία, τουλάχιστον, αφορούν και την ΕΡΤ».

Ο Ανεξάρτητος βουλευτής Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, από την πλευρά του είπε ότι η εξέγερσή του Πολυτεχνείου ενσαρκώνει «τις θεμελιώδεις αρχές της Δημοκρατίας αλλά και τις αρετές που προέρχονται από τον ελληνικό Πολιτισμό». Οι εξεγερθέντες του Πολυτεχνείου είπε «πρόταξαν τα στήθη τους κατά της λαομίσητης δικτατορίας. Ως εκ τούτου το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ένα μήνυμα εθνικής ενότητας καθώς όλοι οι εξεγερθέντες είχαν στο μυαλό τους, την Δημοκρατία, την ελευθερία και τα εθνικά ιδεώδη κραδαίνοντας τις ελληνικές σημαίες» και κατέληξε λέγοντας ότι τα αγαθά της συνταγματική νομιμότητας και του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι σήμερα που σύσσωμος ο ελληνικός λαός εορτάζει, τιμά και κλίνει ευλαβικά το γόνυ σε όσους αγωνίστηκαν για να είμαστε σήμερα εδώ ελεύθεροι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ