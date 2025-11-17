Πολιτική | Ελλάδα

Κοντογεώργης για Πολυτεχνείο: Δημοκρατία είναι μια διαρκής εγρήγορση για τη σταθερότητα των θεσμών

Στο σήμερα και το τότε, την εξέγερση του Πολυτεχνείου δηλαδή, αναφέρεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, «52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μια κορυφαία πράξη γενναιότητας απέναντι στη δικτατορία.

Ένας αγώνας για την ελευθερία, τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου.

Μια διαρκής υπόμνηση, ότι η Δημοκρατία δεν είναι μια "παλιά" υπόθεση αλλά μια διαρκής εγρήγορση για την σταθερότητα των θεσμών και την εμπιστοσύνη που πρέπει να τους περιβάλλουν και αυτοί να κατακτούν.

Συνεχώς.

Ημέρα Τιμής για όσους αγωνίσθηκαν για την Δημοκρατία μας, με τίμημα ακόμα και τη ζωή τους», καταλήγει.

tags:
Θανάσης Κοντογεώργης
Πολυτεχνείο
