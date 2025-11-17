Μαρινάκης: Θωρακίζουμε την ανεξαρτησία της ΕΡΤ

Η κυβέρνηση περιορίζεται μόνο σε διοικητική και οικονομική εποπτεία. Καμία παρέμβαση στο πρόγραμμα ή τη λειτουργία της.

«Θωρακίζουμε ακόμα περισσότερο την ανεξαρτησία της ΕΡΤ» τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ολοκληρώνοντας την επί των άρθρων συζήτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης του σχεδίου νόμου «Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)».

Ο υφυπουργός αναφερόμενος στην επέτειο του Πολυτεχνείου τόνισε ότι «η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν μια πράξη για την Δημοκρατία και την Ελευθερία μας» και απαντώντας στους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν σήμερα να μην συνεδριάσει η Επιτροπή σήμερα, είπε: «Θεωρώ ότι το αίτημα θα έπρεπε να ήταν το ανάποδο. Επειδή ακριβώς, σήμερα είναι 17 Νοέμβρη θέλουμε να συνεδριάζουμε. Προκειμένου να θυμούνται οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι που δεν το έζησαν, κατά την διάρκεια της στρατιωτικής 7ετίας δεν λειτουργούσε η Βουλή. Δεν υπήρχε νομοθετικό έργο. Οι νόμοι έβγαιναν από τους πραξικοπηματίες. Άρα το να ερχόμαστε αυτή την ημέρα και να συνεδριάζει η Βουλή, να παράγουμε νομοθετικό έργο, να συμφωνούμε και να διαφωνούμε στο Ναό της Δημοκρατίας είναι κάτι που αυτονόητα τιμά στην πράξη αυτούς που αγωνίστηκαν για κάτι που για πάρα πολλά χρόνια στηνχώρα μας δεν υπήρχε. Αυτό που σήμερα είναι κεκτημένο και όλοι οφείλουμε να το διαφυλάξουμε. Και βέβαια, μακριά από εκείνους που προσπάθησαν να κάνουν καριέρα και όνομα στο όνομα ανώνυμων αγωνιστών -και ημέρα που είναι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα».

Ο κ. Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου «τους τιμούμε με πράξεις, με αλλαγές, με τομές και κινήσεις που ενισχύουν και θωρακίζουν σημαντικά το δημοκρατικό πολίτευμα» και στο πλαίσιο αυτό είναι και το παρόν σχέδιο νόμου που «θωρακίζει την ανεξαρτησία της ΕΡΤ περισσότερο».

Επί του νομοσχεδίου

Ο υφυπουργός είπε πως σε συνέχεια του νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών -και για πρώτη φορά ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ προέκυψε μετά από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ- «ερχόμαστε και αλλάζουμε τον τρόπο επιλογής και ανάδειξης των γενικών διευθυντών εναρμονίζοντας και την ΕΡΤ με τις όλε στις υπόλοιπες ΑΕ του Δημοσίου».

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί φιμώσεων και παρεμβάσεων, επισημαίνοντας ότι «αυτά δεν τα ανέφερε κανείς από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των δημοσιογραφικών ενώσεων αλλά και από το ΕΣΡ, γιατί πολύ απλά υπάρχει από την κυβέρνηση μόνο διοικητική και οικονομική εποπτεία, τίποτε άλλο, καθώς δεν δικαιούμαστε και δεν έχουμε αρμοδιότητα να παρεμβαίνουμε ή να επεμβαίνουμε στο πρόγραμμα ή τη λειτουργία της». «Η ΕΡΤ διέπετε από όλα όσα προβλέπονται για όλες τις εταιρείες του Δημοσίου» τόνισε.

Αναφερόμενος στα επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν το Κέντρο Καινοτομίας και την Εκπαιδευτική Τηλεόραση είπε ότι «αυτά είναι πολύ σημαντικά για εμάς, δεν είναι καθόλου αόριστα αλλά αντίθετα παρέχουν δυνατότητες στην ΕΡΤ (βάση του Κανονισμού και του νόμου λειτουργίας της) να τα εφαρμόσει με το διοικητικό της συμβούλιο, όπου μετέχουν και οι εργαζόμενοι της. Εμείς θέτουμε το πλαίσιο, αλλά επειδή ταυτόχρονα δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να στραγγαλίσουμε την ΕΡΤ την αφήνουμε να το εφαρμόσει. Και δεν υπάρχει καμία ασάφεια πει αυτού».

Για το άρθρο 6 του σχεδίου που αφορά το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης αντέτεινε ότι «αποτελεί ενσωμάτωση όσων ορίζονται στο Ν. 4972/22 και αφορούν όλες τις ΑΕ του Δημοσίου. Η ΕΡΤ θα καταρτίζει το επιχειρησιακό και στρατηγικό της σχέδιο, θα το υποβάλει στην Γενική Συνέλευσή για έκκριση κατόπιν εισήγηση της Γενικής Οικονομικής Διεύθυνσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Κάτι που αποτελεί έναν επιπλέον μηχανισμό λογοδοσίας καθώς και στην πράξη παρακολουθείται ετησίως εάν η ΕΡΤ επιτυγχάνει του στόχους της και εάν χρησιμοποιεί τα δημόσια έσοδα (τα χρήματα δηλαδή των φορολογουμένων) σωστά».

Σχετικά με τις αδυναμίες είσπραξης του Ανταποδοτικού Τέλους Υπέρ ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «χαίρομαι που και οι εργαζόμενοι αναγνώρισαν πως μια πληγή πολλών ετών, από τότε που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ, πλέον κλείνει». Υπογράμμισε παράλληλα πως εδώ «δεν υπάρχει κανένα απολύτως δώρο σε κανέναν πάροχο ενέργειας αλλά το αντίθετο, βάζουμε όρια και κανόνες σε μια ανεξέλεγκτη διαδικασία κάτι που κανείς από τους προκατόχους μας δεν σκέφτηκε να τους βάλει». Με τις ρυθμίσεις αυτές οι πάροχοι, είπε, «υποχρεώνονται σε ετήσια και όχι μόνο, σε λογοδοσία με πολύ αυστηρές διαδικασίες που περιλαμβάνουν και Ορκωτούς Ελεγκτές. Έτσι στο τέλος της ημέρας, θα έχουμε πολύ παραπάνω έσοδα για την ΕΡΤ και για τον φορολογούμενο, ασχέτως εάν αυξάνεται η προμήθεια για παρόχους και την ΑΑΔΕ».

Για την αύξηση από 7 σε 9 μέλη του ΔΣ της ΕΡΤ, ο υφυπουργός είπε ότι «δεν υπάρχει καμία άλλη εταιρεία του δημόσιου τομέα του μεγέθους της ΕΡΤ με 7μελή σύνθεση. Ο Νόμος 4972/22, προβλέπει μέχρι και 11 μέλη, εμείς από τα 7 μέλη το εξισορροπούμε στα 9 μέλη ενισχύοντας την πολυφωνία, προκειμένου οι αποφάσεις να λαμβάνονται από περισσότερους και όχι λιγότερους». Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η σύνθεση του ΔΣ αποτελείται από ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, από έναν καθηγητή Πανεπιστημίου των ΜΜΕ, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων και δύο -τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο- που προέρχονται από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τόνισε: «Εάν όλα αυτά αθροιστούν κανένας δεν μπορεί να πει πως η σύνθεση του ΔΣ της ΕΡΤ είναι αποτέλεσμα αποκλειστικών κυβερνητικών αποφάσεων, όπως ήταν τα προηγούμενα».

Για το αίτημα των φορέων που στήριξαν και κόμματα της αντιπολίτευσης, για τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας της ΕΡΤ, ο υφυπουργός είπε ότι «τοποθετήθηκα ήδη θετικά, αποτελούσε και προσωπική μου εισήγηση μετά την πρόταση και των εργαζομένων, αλλά στο πλαίσιο ελέγχου με τα συναρμόδια Υπουργεία προέκυψε ότι ο νόμος δεν επιτρέπει να χρηματοδοτηθεί αυτό από πόρους της ΕΡΤ, παρά μόνο από πόρους των εργαζομένων» και συμπλήρωσε ότι «έχουμε πει στα σωματεία και τους εκπροσώπους τους ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση διαφορετική».

Για το άρθρο 14 που αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΡΤ, ο υπουργός είπε ότι η διάταξη αυτό που καθορίζει -απλά και μόνο με σαφή τρόπο- είναι το χρονικό διάστημα που η ΕΡΤ ΑΕ θα υποβάλει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στο ΕΣΡ την έκθεσή της για την διαφάνεια ως προς την χρήση του Ανταποδοτικού Τέλους.

Για την επίδοση του bonus επίτευξης στόχων στους εργαζόμενους της ΕΡΤ ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «ναι, είναι προϋπόθεση για τον φορέα η κερδοφορία. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στις λογικές, που λίγο ή πολύ υιοθέτησαν σχεδόν όλα τα κόμματα κατά καιρούς -πολύ λιγότερο το δικό μας-, που χρέωναν τις επόμενες γενιές για να γίνουμε ευχάριστοι εμείς». Επισήμανε επίσης ότι το bonus δεν μπορεί να ενσωματωθεί ή να μπει στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας γιατί «όλοι θέλουμε οι εργαζόμενοι να παίρνουν περισσότερα, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα τα μισθολογικά των εργαζομένων να είναι σε αντιστοιχία με το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, όπου υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και περιθώρια».

Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ΝΕΡΙΤ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «πράγματι, είναι ένα δίκαιο αίτημα και για αυτό εντάχθηκε από εμάς στο σχέδιο νόμου που τέθηκε στις συζητήσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά από αυτά δυστυχώς απορρίφθηκε καθώς ουδέποτε το ανάλογο (της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα) δεν αναγνωρίσθηκε από την ισχύ του ενιαίου μισθολογίου και της επόμενης νομοθεσίας και θα δημιουργούσε αντανακλαστικά αιτήματα για όλον το δημόσιο τομέα».

Για τα περιφερειακά μέσα και την στήριξή τους, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη κυβέρνηση που να έχει ενισχύσει όλα τα μέσα και ειδικά τα περιφερειακά και τον έντυπο Τύπο όχι μόνο με εργαλεία χρηματοδότησης αλλά να έχει επιδοτήσει όλα τα ΜΜΕ που είναι στα Μητρώα με σειρά άλλων μέτρων». Με το νομοσχέδιο αυτό, περαιτέρω, είπε ο κ. Μαρινάκης, «προσθέτουμε ακόμη μια πολύ σημαντική διάταξη για την δεσμευτική δημοσίευση, πριν και μετά, της κάθε καμπάνιας του Δημοσίου».

Ο κ. Μαρινάκης, τέλος ανέφερε ότι είναι θετικός σε μια σειρά από προτάσεις που έκαναν κατά την ακρόασή τους οι φορείς, «αλλά θα πρέπει να δούμε το δημοσιονομικό περιθώριο» και επιφυλάχθηκε τόσο για τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια, είτε αυτές να συμπεριληφθούν στα δύο επόμενα νομοσχέδια που θα κατατεθούν το επόμενο διάστημα στη Βουλή που θα αφορούν την δανειοδότηση των Περιφερειακών Καναλιών και για την αδειοδότηση των Ραδιοφώνων.

Την Τετάρτη θα διεξαχθεί η β' ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή ώστε την Πέμπτη να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ