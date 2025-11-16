Μητσοτάκης: Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στην Ελλάδα - Ευχαριστίες Ζελένσκι σε Αθήνα και Τραμπ

Είναι πολύ σημαντική η στήριξή σας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό. Η υπογραφή ενεργειακής συμφωνίας για να εισάγει το Κίεβο φυσικό αέριο απ' την Ελλάδα για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του χειμώνα. Στη συνάντηση στο Μαξίμου και η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφοϊλ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:58

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την υποδοχή του κ. Ζελένσκι ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη σταθερή στήριξη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη χώρα σας και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Θα υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες σε ό,τι αφορά την προμήθεια της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Ουσιαστικά ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα».

Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων», είπε. «Η συνεργασία μας αποτελεί κομβικό τμήμα του ενεργειακού πακέτου. Αγαπητέ φίλε, θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά, όπως και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου», ανέφερε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις αμερικανικές εταιρείες, καθώς και προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παρούσα η Κίμπερλι Γκιλφοϊλ στην υπογραφή της συμφωνίας ΔΕΠΑ Εμπορίας - Naftogaz

Στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν και η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφοϊλ, όπου παρουσία της υπεγράφη η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, που όπως σημειώνεται, αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα. Το παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας έδωσε ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας και ο Sergii Koretskyi, Διευθύνων Σύμβουλος της Naftogaz.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του «Route 1», που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

«Οι δυο κρατικές εταιρείες ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz της Ουκρανίας μέσω της εν λόγω συμφωνίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στο οποίο η ενεργειακή αλληλεγγύη και οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας αναβαθμίζουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, και διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Τον αποτροπιασμό του για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων και σε μη στρατιωτικές υποδομές με θύματα αμάχους, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στις δηλώσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό και όπως γνωρίζετε η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή στο έδαφός της. Συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση η οποία παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας και μετείχε έμπρακτα στη στήριξη του λαού σας μαζί με όλο τον δυτικό κόσμο. Πρόκειται για μια στάση αρχής η οποία πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά και στο διεθνές δίκαιο, συνεπή όμως και με την πεποίθησή μας ότι η χρήση ένοπλης βίας δεν μπορεί να είναι ανεκτή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε παράνομο τετελεσμένο θα μας βρίσκει πάντα στην αντίθετη πλευρά. Το λέω αυτό έχοντας επίγνωση της σημασίας του για ένα Έθνος καθώς και για το δικό μας όπου μένει ακόμα ανοιχτή η πληγή της Κύπρου, της εισβολής και της παράνομης κατοχής 51 χρόνια μετά μέχρι και σήμερα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως είναι επόμενο να είμαστε υπέρ της άνευ όρων κατάπαυση των πράξεων. «Και φυσικά αναζητάμε τη δικαίωση του αγώνα σας για μια δίκαιη ειρήνη, συνεχίζουμε να ενισχύουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τη γενναία αντίσταση του λαού της Ουκρανίας, να τον στηρίζουμε σε όλα τα Φόρα και ειδικότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οποίου η Ελλάδα είναι σήμερα μη μόνιμο μέλος, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως στις διαδικασίες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Ουκρανίας ο πρωθυπουργός συνέχισε: «Να είστε βέβαιος κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Βολοντίμιρ, ότι στην Αθήνα έχετε έναν σταθερό σύμμαχο. Το έχουμε άλλωστε αποδείξει εφαρμόζοντας το σύνολο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, παρά το μη αμελητέο οικονομικό τους κόστος, ενώ ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία στην οποία πάντως είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι οι σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν τώρα μια νέα κρίσιμη πτυχή, αυτή της νέας ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσσεται από το νότο προς το βορρά, από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία μέσω του υπό διαμόρφωση Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και του διασυνδετήριου άξονα Αλεξανδρούπολης - Οδησσού.

«Έτσι η Ουκρανία αποκτά άμεσα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας ενώ η Ελλάδα καθίσταται πλέον κόμβος τροφοδοσίας της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο τώρα γίνεται εφικτό μετά από πολύ συστηματική δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης, χάρη στη γεωγραφική θέση, τις υποδομές αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδος, κυρίως αυτές που συνάφθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής υπουργικής συνάντησης για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία μόλις την περασμένη εβδομάδα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε πως αυτές οι συμφωνίες δηλώνουν ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη δήλωση πρόθεσης για τη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου που υπέγραψαν η ΔΕΠΑ και η Neftogaz για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός δύσκολου χειμώνα. «Αυτή η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια και σε εφαρμογή των συμφωνιών της προηγούμενης εβδομάδας για την εξασφάλιση και τροφοδοσία αμερικάνικου φυσικού αερίου. Μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα θέλω να κάνω και μια μνεία στη συμφωνία την οποία υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Ucranico Energy. Σηματοδοτεί και αυτή την πρόσθετη υλοποίηση ενός έργου αντλησιοταμίευσης το οποίο θα σταθεροποιήσει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα έτσι καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας και αναμφίβολα όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται μεταμφιεσμένο στην ήπειρό μας, με τη χώρα μας να πρωταγωνιστεί στις περιφερειακές πρωτοβουλίες με αυτόν τον στόχο, έχοντας ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη, το σημείο «κλειδί», από το οποίο εξάλλου περνά ήδη συμμαχική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι συζήτησαν επίσης τους τρόπους περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, πάντα σε συνεργασία με τους εταίρους μας, καθώς και τις περαιτέρω προοπτικές της διμερούς συνεργασίας αλλά και για τη συνδρομή μας στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. «Οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτήν την τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας σας ώστε να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα τραύματα του πολέμου. Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα μέσω σύμπραξης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όσο και στα πεδία της ψηφιοποίησης της υγείας, της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων σας. Ας μου επιτραπεί μάλιστα να επαναλάβω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας για την Οδησσό. Την έχω επισκεφθεί εξάλλου αγαπητέ Βολοντίμιρ δύο φορές. Είναι μια πόλη σύμβολο με ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, θα είναι ταυτόχρονα μια πόλη έμπνευση των Ουκρανών, μια πόλη γέφυρα ανάμεσα στη μαύρη θάλασσα, την κεντρική Ευρώπη και τη Μεσόγειο αλλά είναι και μια πόλη νήμα η οποία ενώνει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Θα έλεγα ότι είναι μια φυσική συνέχεια της ιστορίας η οποία συνέδεσε τους λαούς μας στο πέρασμα του χρόνου. Έλληνες έζησαν εκεί αιώνες στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, πρόκοψαν και προσέφεραν εκεί. Οι σχέσεις συνεπώς έχουν πολύ ισχυρές ρίζες σήμερα, ενισχύονται και εξελίσσονται και θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο αφού κλείσει αυτό το κεφάλαιο», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως οι γυναίκες και οι άντρες της Ουκρανίας πολεμούν εδώ και σχεδόν 4 χρόνια με απαράμιλλη γενναιότητα για την ελευθερία τους, κερδίζοντας καθημερινά τον σεβασμό και τον θαυμασμό μας, δίνοντας μαθήματα γενναιότητας και ανθεκτικότητας και εμπνέοντας κάθε δημοκρατικό πολίτη από άκρη σε άκρη της Ευρώπης. «Ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και θα εξακολουθεί να είναι μαζί τους», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και κλείνοντας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που, όπως είπε, σήμερα επιβεβαίωσαν την προοπτική μιας αμοιβαίας σύμπλευσης, πολιτικής, οικονομικής και της ιδιαίτερα σημαντικής ενεργειακής.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παραγωγική και ουσιαστική μας συνάντηση και πάλι καλωσόρισες στην Αθήνα», είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Ουκρανίας.

ΟΙ δηλώσεις Ζελένσκι

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις δηλώσεις του ευχαρίστησε την Ελλάδα εκ μέρους του ουκρανικού λαού για τη στήριξή της στον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική ακεραιότητα και ανεξαρτησία, για να είναι δυνατή η ειρήνη.

Χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές» τις συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις προμήθειες αερίου στην Ουκρανία, και σημείωσε ότι κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπάνε τις κρίσιμες υποδομές της χώρας του.

«Οι περισσότερες πηγές του αερίου έγιναν στόχοι ρωσικών και κορεατικών πυραύλων και ντρόουν. Ανανεώνουμε κάθε φορά τις υποδομές μας τις οποίες καταστρέφουν οι Ρώσοι αλλά απαιτείται χρόνος και εξοπλισμός» είπε ο κ. Ζελένσκι. Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία με την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου για τη στήριξη της Ουκρανίας με αέριο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Ευχαρίστησε εκ νέου όσους συμμετείχαν στις συνομιλίες και είπε ότι τον Ιανουάριο ξεκινά η προμήθεια αερίου, ενώ έχουν κανονιστεί και πολύ γρήγορες προμήθειες αερίου επίσης. Ο κ. Ζελένσκι είπε ακόμη ότι υπάρχουν συμφωνίες ήδη έτοιμες και ευχαρίστησε τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που συνέβαλαν όπως είπε, για να γίνει πραγματικότητα μέσω της Ελλάδας, η προμήθεια της Ουκρανίας με αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την κατάσταση στο μέτωπο και για τις προοπτικές για να κλείσει διπλωματικά αυτός ο πόλεμος.

«Η θέση κλειδί είναι η συνέχιση πίεσης προς τη Ρωσία η οποία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, και έκανε τα πάντα για να παραταθεί. Όλες οι δυνατότητες για κατάπαυση πυρός απορρίφθηκαν από τη Ρωσία. Οπότε η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε ευχαριστημένοι από τη στάση της Ελλάδας για τη στήριξη των σχετικών αποφάσεων της ΕΕ» είπε ο κ. Ζελένσκι.

Προσέθεσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες «για να γυρίσουν τα απαχθέντα, από τους Ρώσους, παιδιά, στην Ουκρανία» ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της επιστροφής των αιχμαλώτων πολέμου, το οποίο όπως είπε «είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για μας» και σημείωσε ότι υπάρχουν αιχμάλωτοι που «κρατούνται από το 2014 τότε που ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας».

Είπε ότι είναι έτοιμος να δώσει όλα τα ονόματα των αιχμαλώτων και δήλωσε πως θα είναι ευγνώμων στην Ελλάδα εάν βοηθήσει και σε αυτό, ώστε να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοι στο σπίτι.

Τέλος ευχαρίστησε για την στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, και τόνισε ότι περιμένει από την Ελλάδα τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών, προσθέτοντας ότι παρουσίασε σήμερα τις δυνατότητες της χώρας του για σύγχρονες παραγωγές αμυντικών όπλων. «Η Ουκρανία αμύνεται σε αυτόν τον πόλεμο αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε» είπε και έκλεισε τις δηλώσεις του αναφωνώντας «δόξα στην Ουκρανία».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ