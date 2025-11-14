Βραζιλία: Αυτόχθονες αποκλείουν την είσοδο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα στο Μπελέμ

Δεκάδες αυτόχθονες διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο του χώρου όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 σήμερα το πρωί πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία με αποτέλεσμα ορισμένοι αντιπρόσωποι να εισέλθουν από παράπλευρη είσοδο προκειμένου να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Λόγω της ειρηνικής διαμαρτυρίας τα μέτρα ασφαλείας εντάθηκαν και σχηματίστηκαν μακρές ουρές αντιπροσώπων οι οποίοι περίμεναν προκειμένου να εισέλθουν στο συγκρότημα, που οικοδομήθηκε στον χώρο ενός παλιού αεροδρομίου στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου.

Οι διαδηλωτές απαιτούν από την κυβέρνηση της Βραζιλίας να σταματήσει όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στον Αμαζόνιο, περιλαμβανομένης της εξόρυξης μετάλλων, της υλοτομίας, της εξόρυξης πετρελαίου και της κατασκευής νέων σιδηροδρομικών γραμμών για τη μεταφορά μεταλλευτικών και αγροτικών προϊόντων.

Την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου δεκάδες ιθαγενείς διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο που διεξάγεται η COP30 και συγκρούστηκαν με φρουρούς ασφαλείας στην είσοδο. Υπεραμύνθηκαν της δράσης τους αργότερα, λέγοντας ότι ήθελαν να καταδείξουν την απόγνωσή τους στον αγώνα που διεξάγουν για την προστασία των δασών.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχει πει πως οι κοινότητες των αυτοχθόνων έχουν κρίσιμο ρόλο στις φετινές διαπραγματεύσεις της COP30.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ