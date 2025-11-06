AHEPA Awards 2025 – Μια βραδιά τιμής, αριστείας και αξιών

Με απόλυτη επιτυχία και παρουσία πλήθους επισήμων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), η Τελετή Απονομής των “AHEPA Awards 2025”, που διοργάνωσε η AHEPA Hellas.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό θεσμικό και εθνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.



Η εκδήλωση αποτέλεσε μια γιορτή του Ελληνισμού, της αριστείας και των αξιών που εδώ και έναν αιώνα πρεσβεύει η AHEPA – η μεγαλύτερη οργάνωση του Ελληνισμού της Διασποράς, με διαρκή προσφορά στην παιδεία, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη και την προώθηση των εθνικών θεμάτων.



Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, τιμήθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, της κοινωνικής προσφοράς, του πολιτισμού και του αθλητισμού, οι οποίες με το έργο τους αναδεικνύουν τις αρχές της φιλοπατρίας, της αριστείας και της κοινωνικής ευθύνης, τιμώντας το όραμα της AHEPA για μια Ελλάδα δημιουργίας και προόδου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εξέχουσες θεσμικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων:

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης

Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Δωρόθεος Κιούσης, εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας της Περιφέρειας Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής



Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μανόλης Βελεγράκης, εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων

Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Ύπατου Προέδρου της AHEPA, κ. Chris Kaitson, καθώς και μελών του Ύπατου Συμβουλίου της AHEPA από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι μετέφεραν μηνύματα ενότητας και ενίσχυσης του έργου της Οργάνωσης.

Από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, παρευρέθησαν εξέχουσες προσωπικότητες, όπως:

