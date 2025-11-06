Ειδήσεις | Ελλάδα

Το Insider συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας της ΠΟΕΣΥ

Το Insider συμμετέχει στην 4ωρη στάση εργασίας της ΠΟΕΣΥ από τις 11:30 π.μ. έως 3:30 μ.μ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ αποφάσισε την προκήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 από τις 11:30 πμ έως 3:30 μμ για όλους τους δημοσιογράφους – μέλη των Ενώσεων Μελών της ΠΟΕΣΥ, που εργάζονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και είναι ασφαλισμένοι στον «Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως» (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ασφαλιστικού τους φορέα.

