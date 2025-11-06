Μαρινάκης: Ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες

Για ιστορική ημέρα για τη χώρα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο και σηματοδοτούν την έναρξη ερευνών και εξορύξεων στο Ιόνιο.

Για ιστορική ημέρα για τη χώρα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο και σηματοδοτούν την έναρξη ερευνών και εξορύξεων στο Ιόνιο.

Επιπλέον έκανε λόγο για μειώσεις φόρων για οικογένειες, νέοι συντελεστές για νέους, στήριξη αγροτών και ενεργοποίηση ελέγχων για τις επιδοτήσεις

Πιο αναλυτικά μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Γιώργο Σιαδήμα σημείωσε πως «η Ελλάδα γίνεται ο απόλυτος ενεργειακός κόμβος», επισημαίνοντας ότι οι νέες συνεργασίες «ενισχύουν τη στρατηγική μας συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες» και «προσφέρουν ασφάλεια, ευημερία και προοπτική για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους πολίτες».

«Κάθε τέτοια ενέργεια στο τέλος της ημέρας πρέπει να μεταφράζεται σε καλύτερες συνθήκες για έναν λαό που δοκιμάστηκε για πολλά χρόνια και αξίζει καλύτερα», πρόσθεσε, καλώντας τα ΜΜΕ και την πολιτεία να εξηγήσουν «με απλό και κατανοητό τρόπο τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τη χώρα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ηχηρές απαντήσεις» προς όσους μιλούν για απομονωμένη Ελλάδα τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, τονίζοντας ότι οι ανακοινώσεις αυτές αποτελούν «συνέχεια των μεγάλων επιτυχιών της εξωτερικής πολιτικής επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Σε όσους εμπορεύονται ψευτοπατριωτισμό, απαντάμε με πράξεις που ωφελούν όλους τους Έλληνες», είπε χαρακτηριστικά.

«Καμία ανησυχία για τις πληρωμές των αγροτών»

Αναφερόμενος στο αγροτικό ζήτημα και τις ανησυχίες σχετικά με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», διευκρινίζοντας ότι η χώρα υπέβαλε εμπρόθεσμα το σχέδιο δράσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η ίδια η Κομισιόν αναφέρει ότι αν ένα κράτος δεν υποβάλει σχέδιο δράσης, ενδέχεται να υπάρξει αναστολή πληρωμών. Εμείς το υποβάλαμε, γι’ αυτό και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα προχωρήσουν ομαλά», εξήγησε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι ανησυχίες των αγροτών ήταν δικαιολογημένες, ωστόσο «δεν υπήρχε λόγος πανικού», καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ουσιαστικά βήματα διαφάνειας και ελέγχου.

«Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έκανε διασταυρώσεις ελέγχων πριν ακόμη παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στις αρχές για έλεγχο», είπε, προσθέτοντας ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και οι νέες διαδικασίες «δείχνουν πως η κατάσταση αλλάζει και τα κλεμμένα επιστρέφουν».

«Δεν αποποιούμαστε ευθυνών. Έχουμε κάνει όσα δεν έγιναν επί χρόνια, αλλά πρέπει να επιμείνουμε», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Νοέμβριος ο μήνας των πληρωμών για αγρότες και συνταξιούχους – Μόνιμες ελαφρύνσεις για όλους»

Για μήνα πληρωμών έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν την καταβολή των ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

«Αυτό είναι το κυριότερο που ενδιαφέρει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους – ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών», τόνισε, σημειώνοντας ότι ήδη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει συναντήσεις με τον αρμόδιο επίτροπο και τους εκπροσώπους των αγροτών, ενώ επίκειται και ενημέρωση στη Βουλή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, όπως:

Μείωση του ΦΠΑ σε ζωοτροφές και αγροτικά μηχανήματα.

Μόνιμη λύση για το φθηνό αγροτικό ρεύμα με δεκαετή ορίζοντα.

Νομιμοποίηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

«Είμαστε η κυβέρνηση που σπάει τον γόρδιο δεσμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, με διασταυρώσεις, ελέγχους και διαφάνεια. Τα ελέγχει όλα αυτά η αρμόδια Εισαγγελία Αγροτικών Επιδοτήσεων», ανέφερε.

Νέα φορολογική μεταρρύθμιση – Μειώσεις φόρων για όλους

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τα μέτρα της ΔΕΘ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «πρόκειται για τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που μπορούμε να θυμηθούμε στη χώρα», ενώ υπογράμμισε πως θα γίνει με ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου να υπάρχει εικόνα για όλα τα κόμματα.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση μειώνει τον φόρο εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα και ιδιαίτερα για οικογένειες με παιδιά, με τη νέα κλίμακα να διαμορφώνεται ως εξής:

20% για όλους,

18% για όσους έχουν 1 παιδί,

16% για όσους έχουν 2 παιδιά,

9% για τρίτεκνους,

0% για πολύτεκνους.

Επιπλέον, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών, ενώ για νέους έως 30 ετών ο συντελεστής μειώνεται στο 9%.

Παράλληλα, καταργούνται τεκμήρια διαβίωσης και μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ σε επιλεγμένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.

«Μειώνονται φόροι, αυξάνονται μισθοί και συντάξεις. Από 1η Ιανουαρίου 2026 οι φοροελαφρύνσεις θα αποτυπωθούν άμεσα στα εισοδήματα όλων, ιδιαίτερα όσων έχουν παιδιά», επισήμανε.

Ενίσχυση συνταξιούχων και επιδότηση ενοικίου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης ότι τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, που αφορά περίπου το 60% των συνταξιούχων.

«Πρόκειται για μόνιμα μέτρα, όχι επιδόματα μιας χρήσης», τόνισε, προσθέτοντας ότι επεκτείνεται και η επιδότηση ενοικίου, καλύπτοντας «το 80% των ενοικιαστών στη χώρα».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για 13ο μισθό και 13η σύνταξη, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε:

«Όλοι θέλουμε περισσότερα για τους πολίτες, αλλά πρέπει να πούμε την αλήθεια: αυτά που λέει η αντιπολίτευση ξεπερνούν τις δαπάνες της χώρας και προϋποθέτουν νέους φόρους».

Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει καταργήσει ή μειώσει 83 (άμεσους και έμμεσους) φόρους και 23 συντελεστές ΦΠΑ, ενώ έχει αυξήσει τα δημόσια έσοδα χωρίς καμία φοροεπιδρομή, μέσα από την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη μείωση της ανεργίας.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση για τα αιτήματα περί 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, σχολίασε: «Η αντιπολίτευση ζητά 13ο και 14ο μισθό, αλλά δεν λέει από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Εμείς μειώνουμε φόρους χωρίς να επιβάλουμε νέους και αυξάνουμε έσοδα μέσα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη μείωση της ανεργίας».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ χρηματοδοτούνται «με 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίστηκαν από την αύξηση των εσόδων», υπογραμμίζοντας: «Εμείς θέλουμε να δοθούν όλα αυτά στον κόσμο, αλλά με υπευθυνότητα και ρεαλισμό. Αυτή είναι η διαφορά μας».

Για την οπλοκατοχή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στο θέμα της οπλοκατοχής και τα πρόσφατα γεγονότα στην Κρήτη, τόνισε ότι οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για το ζήτημα θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Όπως σημείωσε, το φαινόμενο της εγκληματικότητας δεν περιορίζεται στην Κρήτη, και είναι λανθασμένο να στοχοποιούνται οι κάτοικοι του νησιού. «Σίγουρα παντού υπάρχουν καλοί και κακοί, και στην Κρήτη υπάρχουν κάποιες κακές, ποινικά αξιόλογες συνήθειες που οδηγούν μερικές φορές σε ειδεχθή εγκλήματα», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, στην Κρήτη δραστηριοποιείται ήδη σημαντικό μέρος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΚ), η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει εντοπίσει και εξιχνιάσει πάνω από 130 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, ταυτοποιώντας 2.500 δράστες, εκ των οποίων 1.800 έχουν συλληφθεί και 600 έχουν προφυλακιστεί.

Ο Κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι το νομικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και την παράνομη οπλοχρησία έχει ήδη αυστηροποιηθεί. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι στην πράξη και όχι να παραμένουν απλώς στο χαρτί. Υπογράμμισε ότι στο παρελθόν πολλά σοβαρά πλημμελήματα δεν οδηγούσαν σε φυλάκιση, ενώ πλέον η κυβέρνηση έχει αλλάξει τη νομοθεσία, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια ποινών και τον χρόνο πραγματικής έκτισης, με παραδείγματα όπως η ισόβια κάθειρξη για βιασμούς ανηλίκων και γυναικοκτονίες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές έχουν αυξημένα εργαλεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την πρόληψη της εγκληματικότητας, ενώ οι αποφάσεις που θα λάβει ο πρωθυπουργός θα βασίζονται σε εισηγήσεις που εξασφαλίζουν πραγματικά αποτελέσματα, χωρίς υπερβολικές δεσμεύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Αναφερόμενος στα ΕΛΤΑ, ο Κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι το σχέδιο εξυγίανσης αποσκοπεί στη διατήρηση της λειτουργίας τους και όχι στην ενίσχυση ιδιωτικών εταιρειών. Όπως εξήγησε, το 90% των υπηρεσιών παρέχεται πλέον κατ’ οίκον, ενώ μόνο το 10% απαιτεί επίσκεψη σε κατάστημα. Το σχέδιο προβλέπει ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του, και θα ενισχυθεί το προσωπικό όπου απαιτείται. Ο ίδιος τόνισε ότι τα λάθη που προκάλεσαν αντιδράσεις ήταν κυρίως επικοινωνιακά, καθώς η απόφαση ανακοινώθηκε πριν ενημερωθούν βουλευτές και τοπικές κοινωνίες.

Στο θέμα της ενέργειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα το 11ο χαμηλότερο κόστος ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ενώ η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, όπως έκτακτες φορολογήσεις εταιρειών ενέργειας και διυλιστηρίων, καθώς και μείωση χρεώσεων στις τράπεζες, χωρίς όμως να πλήττεται η αγορά.

Τέλος, αναφερόμενος στο νέο βιβλίο του Αλ. Τσίπρα «Η Ιθάκη», ο Κ. Μαρινάκης υπενθύμισε την οικονομική διαχείριση της προηγούμενης κυβέρνησης και τις δυσκολίες που προκάλεσαν στους πολίτες, σημειώνοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις με έμφαση στην εφαρμογή και όχι απλώς στη νομοθεσία. Παράλληλα, σχολίασε ότι η πολιτική κρίθηκε δημοσκοπικά με αυστηρό τρόπο και ότι η πολιτική γίνεται με βάση συγκεκριμένα πρόσωπα και προγράμματα και όχι υποθετικά σενάρια ή βιβλία.