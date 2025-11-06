Together. Stronger. Unstoppable. Το 4ο GWomen Sports Summit έρχεται στις 10 Νοεμβρίου

Το Gazzetta και το Gazzetta Women παρουσιάζουν με υπερηφάνεια το 4ο GWomen Sports Summit, τη μοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στον γυναικείο αθλητισμό.

Με κεντρικό μήνυμα «Together. Stronger. Unstoppable», το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά προσέλευσης: 16:00)

Σε μια εποχή όπου ο αθλητισμός και η κοινωνία ζητούν περισσότερο από ποτέ ισότητα, φωνές και αλλαγές, το Summit φιλοδοξεί να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο γύρω από θέματα όπως η ισότιμη προβολή, η ψυχική ανθεκτικότητα, η μητρότητα στον αθλητισμό και η δύναμη της αυθεντικότητας στο γυναικείο αθλητικό γίγνεσθαι.

AGENDA

Παρουσίαση: Αντώνης Καλκαβούρας, Πηνελόπη Γκιώνη, Χριστίνα Κατσαμούρη

16:00 - 16:30 Registration

16:50 Χαιρετισμός - Ομιλία Νίκου Χαρδαλιά - Περιφερειάρχης Αττικής

17:00 - 17:25 PANEL DISCUSSION

«Από την κορυφή στην αφάνεια»

Το Success story της χρονιάς: Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών

Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας αθλητισμού

Έλενα Ξενάκη, Παγκόσμια πρωταθλήτρια πόλο

Στεφανία Σάντα, Παγκόσμια πρωταθλήτρια πόλο

Φωτεινή Τριχά, Παγκόσμια πρωταθλήτρια πόλο

Χάρης Παυλίδης, Προπονητής Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών

Σταυρούλα Αντωνάκου, Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Αττικής

Moderation: Πηνελόπη Γκιώνη, Δημήτρης Μύτικας, Δημοσιογράφοι

17:30 - 17:45 PRESENTATION

"Supporting women is a benefit”

Παρουσίαση της καμπάνιας για την ισότιμη προβολή στο γυναικείο αθλητισμό

Σοφία Σπανίδου, Δικηγόρος - Μέλος του Girl Power Academy Greece

Λήδα Τσενέ,Sports for Social Development Consultant Girl Power Organisation

Ζωγραφένια Καλλιμάνη, Δικηγόρος - Μέλος του Girl Power Academy Greece

Βάσω Στασινού, PR Director Liquid Media

Μυρτώ Μήτσιου, Editorial Director Jenny.gr

17:50 - 18:15 PANEL DISCUSSION powered by Gazzetta EUHUB

«Ισότητα στην πράξη»: Πολιτική, Αθλητισμός, Μητρότητα και ο ρόλος της γυναίκας στην Ευρώπη

Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας,

Λέκτορας Μακροοικονομίας - Οικονομικών της Ανάπτυξης, Cambridge/UCL

Ελεονώρα Μελέτη - Ευρωβουλευτής, μέλος επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, δημοσιογράφος

Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δικηγόρος

Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, Οικονομολόγος, ιδρύτρια μη κερδοσκοπικού οργανισμού, «ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»

Ζέφη Δημαδάμα, τ. Γεν. Γραμματέας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου,Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Moderation: Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη CEO Communication Lab, Ιδρύτρια & Πρόεδρος Spetses Mini Marathon & Spetsathlon

18:15 - 18:30 STORYTELLING

“Πένυ Ρόγκα: 'Παίζοντας' για τη ζωή, ενάντια στον καρκίνο”

Η διεθνής αθλήτρια βόλεϊ μοιράζεται την προσωπική της περιπέτεια

18:35 - 19:00 Βreak

19:00 - 19:20 PANEL DISCUSSION powered by bwin

“Αθλητισμός και Ρατσισμός”

Μια βιωματική συζήτηση για τις προκαταλήψεις, τα εμπόδια και τη δύναμη της συμπερίληψης

Αναστασία Ντραγκομίροβα, Πρωταθλήτρια στίβου στο έπταθλο

Ελίνα Τζένγκο Πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό

Ιωάννα Μπερίου, General Manager bwin Greece

Moderation: Πηνελόπη Γκιώνη, Δημοσιογράφος

19:20 - 19:50 TALK powered by Motor Oil

“Ψυχική ανθεκτικότητα στον πρωταθλητισμό”

Ένα πάνελ για ανθεκτικότητα, αποτυχίες και πώς η ευαλωτότητα γίνεται δύναμη

Χαρά Δημητρίου, Παίκτρια ποδοσφαίρου Κηφισιάς και εκπαιδεύτρια φυσικής αγωγής

Ιωάννης Παπαπέτρου, πρώην Διεθνής Καλαθοσφαιριστής

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Ολυμπιονίκης στο βάδην

Ευαγγελία Πλατανιώτη, Παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης

Moderation: Φρόσω Πατσού, Ψυχολόγος

19:50 - 20:15 PANEL DISCUSSION

“Parents Supporting Daughters”

Πίσω από κάθε κόρη που αγωνίζεται… υπάρχει ένας γονιός που πιστεύει

Γιάννης και Βάλια Μώραλη, γονείς της Γιολάντας Μώραλη, αθλήτρια ιππασίας

Γιάννης Ραφαηλίδης, μπαμπάς της Μαρίας Ραφαηλίδη, πρωταθλήτρια σφαιροβολίας

Θοδωρής Βλάχος, μπαμπάς της Ολυμπίας Βλάχου, παίκτρια πόλο

Περικλής Ιακωβάκης, μπαμπάς της Ελένης Ιακωβάκη, αθλήτριας στίβου

Moderation: Δημήτρης Κωνσταντινίδης Διευθυντής Gazzetta

20:15 - 20:30 TALK

“When nobody’s watching”

Ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ για το ποδόσφαιρο γυναικών

Έλενα Παπαδοπούλου, Αθλητική δημοσιογράφος

Αριάνα Παπαγιάννη, Υπεύθυνη του ποδοσφαίρου γυναικών στον ΠΣΑΠΠ, Αθλητική δημοσιογράφος

Πόπη Κωνσταντοπούλου, ποδοσφαιρίστρια

Moderation: Μάρθα Χωριανοπούλου, Δημοσιογράφος

20:35 - 21:00 ΤALK

“Γιατί το βόλεϊ γυναικών δεν είναι ακόμη επαγγελματικό;”

Οι αθλήτριες μιλούν για τις ανισότητες, την έλλειψη επαγγελματικού καθεστώτος και τις προοπτικές αλλαγής.

Μαριαλένα Αρτακιανού, Διεθνής παίκτρια βόλεϊ

Ανθή Βασιλαντωνάκη, Διεθνής παίκτρια βόλεϊ

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Διεθνής παίκτρια βόλεϊ

Ελπίδα Τικμανίδου, Διεθνής παίκτρια βόλεϊ

Moderation: Αθηνά Παπαφωτίου, πρώην Διεθνής παίκτρια βόλεϊ & Χριστίνα Κατσαμούρη Δημοσιογράφος

«Με το Σύνθημα “Together. Stronger. Unstoppable.” θέλουμε να αναδείξουμε ότι όταν ενώνονται φωνές, δυνάμεις και πρόθεση, μπορούν να συμβάλλουν σε μια ουσιαστική αλλαγή — όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά στην κοινωνία συνολικά.» δηλώνει ομόφωνα η ομάδα του gWomen!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Date & Time: Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, 16:00 - 21:00

Location: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ticket: 15 € για φυσική παρουσία (συμπεριλαμβάνει break, goodie bag, βεβαίωση παρακολούθησης, συμμετοχή σε διαγωνισμούς)

Κράτηση εισιτηρίου: https://www.more.com/gr-el/tickets/conference/gwomen-4o-synedrio-gynaikeiou-athlitismou/

Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για φιλανθρωπικές δράσεις μέσω του HUMANITY GREECE για τη στήριξη σχολείων του Πειραιά με αθλητικό εξοπλισμό.

Το συνέδριο υποστήριξε θερμά για ακόμα μία χρονιά ο Δήμος Πειραιά, καθώς και η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τη στήριξη της ΔΕΗ ως premium partner.

Επιπλέον βασικοί υποστηρικτές του θεσμού είναι η Motor Oil, η bwin, η Citroen, η Admiral, η Garden Beauty Products και το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ.

Ακολουθήστε το Gazzetta Women στο Instagram ΕΔΩ.



