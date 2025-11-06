Μυλωνάς (Εθνική): Πιο κοντά στα 3 δισ. η καθαρή πιστωτική επέκταση για φέτος, «κλειστά χαρτιά» για εξαγορές - bancassurance

Ισχυρή πιστωτική επέκταση, ανάλογη των φετινών επιδόσεων αναμένεται για το 2026, σύμφωνα με τον CEO της ΕΤΕ, κ. Παύλο Μυλωνά. Βλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση προς τα 3 δισ. ευρώ αντί για 2,5 δισ. που είναι ο στόχος της τράπεζας. Αιχμές για τον κλάδο στο πεδίο των M&As. «Aναζητούμε κινήσεις που να δημιουργούν αξία και όχι συναλλαγές για χάρη των συναλλαγών…».

Συντηρητικοί δείχνουν ακόμη και αναθεωρημένοι - κατά το εξάμηνο - ετήσιοι στόχοι της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας μετά το ισχυρό τρίτο τρίμηνο, ειδικά στο πεδίο, της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (προσαρμοσμένος δείκτης ROTE στο 15,6% - ετήσιος στόχος για άνω του 15%) και κερδών ανά μετοχή (στα 1,4 ευρώ - ετήσιος στόχος στα 1,4 ευρώ).

Στο εννεάμηνο, η οργανική παραγωγή κεφαλαίου της τράπεζας διαμορφώθηκε στις 260 μονάδες βάσης περίπου, με την πιστωτική επέκταση να επιφέρει μείωση 60 μονάδων βάσης, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της Βασιλείας IV, ενώ από την ταχύτερη απόσβεση DTC έλαβε ώθηση περίπου 10 μονάδων βάσης. Έτσι, ο δείκτης CET1 από το 18,4% στα τέλη χρήσης 2024, ενισχύθηκε στο 20,4% και στη βάση της πρόβλεψης για payout 60%, διαμορφώθηκε στο 19%.

Η τράπεζα δεν προχώρησε σε αναθεώρηση του payout σε υψηλότερα επίπεδα, ήτοι προς το 70%, δείχνοντας ωστόσο προς το τέταρτο τρίμηνο, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Επιπλέον, η διοίκηση δεν άνοιξε τα «χαρτιά» της σχετικά με δυνητικές εξαγορές και συμφωνίες στο bancassurance. Σχετικά με το κύμα εξαγορών που κυριαρχεί στην Ελλάδα και την κινητικότητα άλλων συστημικών σε αυτό το πεδίο, ο Π. Μυλωνάς άφησε αιχμές λέγοντας πως «αναζητούμε κινήσεις που να δημιουργούν αξία και όχι συναλλαγές για χάρη των συναλλαγών... Στην Ελλάδα δεν προκύπτουν μεγάλες ευκαιρίες που να δημιουργούν δυναμική και σαφώς δεν θα αναφερθώ αυτή τη στιγμή για το bancassurance» (λόγω και των τελικών διεργασιών που υπάρχουν με την Πειραιώς για την Εθνική Ασφαλιστική) συμπληρώνοντας για το τελευταίο... «να περιμένετε». Όσο για τον αν κοιτά ευκαιρίες στην Κύπρο ο κ. Παύλος Μυλωνάς δήλωσε, «ουδέν σχόλιο»...

Η καθαρή πιστωτική επέκταση για το τρίτο τρίμηνο μπορεί να έριξε ρυθμούς, στα 0,3 δισ. ευρώ έναντι 1,2 δισ. στο δεύτερο τρίμηνο (στα 1,8 δισ. ευρώ στο εννέαμηνο). Οι συνολικές εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν στα 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,3 δισ. αφορούσαν μεγάλες εταιρικές χορηγήσεις. Ωστόσο, η τράπεζα διαθέτει ισχυρό pipeline που ξεπερνά τα 2,2 δισ. ευρώ, καθιστώντας επίσης τον ετήσιο στόχο των 2,5 δισ. ευρώ, συντηρητικό, ενώ υπάρχουν σημαντικά projects που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί ώστε να περάσουν σε φάση χρηματοδότησης. Σύμφωνα μάλιστα με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Εθνικής, κ. Παύλο Μυλωνά, η καθαρή πιστωτική επέκταση για φέτος δείχνει πιο κοντά στα 3 δισ. παρά στα 2,5 δισ. ευρώ.

Ο κ. Μυλωνάς έδωσε μια «πρώτη γεύση» σχετικά με το πως αναμένετε να κινηθεί η πιστωτική επέκταση για το 2026, αναφέροντας πως «η τράπεζα τα πάει καλά όταν τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι καλά. Και τα μακρο είναι πολύ καλά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρξουν συνεχείς επενδύσεις και σε ένα τραπεζοκεντρικό σύστημα όπως αυτό της Ελλάδας, θα καταγράφεται μια ισχυρή πιστωτική επέκταση, ανάλογη των φετινών επιδόσεων, με βασικό μοχλό τις εταιρικές χορηγήσεις και κυρίως στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας, των ξενοδοχείων».