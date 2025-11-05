Σε 7 νοσοκομεία και 6 κέντρα υγείας ξεκινά η πιλοτική αξιολόγηση της υγειονομικής φροντίδας

Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός ενιαίου τρόπου συλλογής δεδομένων και μίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα παραδοθεί στο υπουργείο Υγείας τον Φεβρουάριο του 2026.

Από το εμβληματικό Ιπποκράτειο νοσοκομείο ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος HEALTH-IQ που στοχεύει στην αξιολόγηση της υγειονομικής φροντίδας και των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας του συστήματος υγείας, τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όσο και στην νοσοκομειακή περίθαλψη. Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός ενιαίου τρόπου συλλογής δεδομένων και μίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα παραδοθεί στο υπουργείο Υγείας τον Φεβρουάριο του 2026.

Όπως επισημαίνει η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, του υπ. Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής δεδομένων στη χώρα μας. Η Λίλιαν Βιλδιρίδη υπογραμμίζει πως δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε δεδομένα που δεν έχουμε προηγουμένως καταγράψει (μετρήσει) και η σημερινή έναρξη του πιλοτικού προγράμματος από το ιστορικό Ιπποκράτειο νοσοκομείο αποτελεί ορόσημο για το ΕΣΥ, καθώς ποτέ πριν η χώρα δεν διέθετε ενιαίο πλαίσιο καταγραφής και αξιολόγησης δεδομένων.

Ποιες δομές συμμετέχουν

Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν 13 δομές υγείας, εκ των οποίων επτά νοσοκομεία και έξι κέντρα υγείας από έξι υγειονομικές περιφέρειες. Συγκεκριμένα, στην Αττική συμμετέχουν τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο, Λαϊκό και Αττικόν, το κέντρο υγείας Αμαρουσίου, το κέντρο υγείας Αλεξάνδρας, το κέντρο υγείας Περιστερίου και το κέντρο υγείας Αγίων Αναργύρων - Νέας Φιλαδέλφειας.

Από την περιφέρεια συμμετέχουν τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας, το κέντρο υγείας Αρεόπολης στη Λακωνία, το Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο στο Ηράκλειο Κρήτης και το κέντρο υγείας Ηρακλείου Κρήτης.

Παράλληλα με την χαρτογράφηση, επικύρωση, ανάλυση και αξιολόγηση των δεικτών ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, θα αναπτυχθεί ένα ψηφιακό «εργαλείο», μία πλατφόρμα με την ονομασία Quality-for -all. Η πλατφόρμα θα παραδοθεί στο υπουργείο Υγείας τον Φεβρουάριο του 2026 και το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2021 – 2025).

Το πρόγραμμα αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του υπουργείου Υγείας της Ελλάδας και το συντονίζει το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, που ιδρύθηκε το 2021, όπως επισημαίνει ο Joao Breda, Επικεφαλής του γραφείου και αρμόδιος για θέματα φροντίδας και ασφάλειας των ασθενών.

Τελική παράδοση στον ΟΔΙΠΥ

Τελικώς, η πλατφόρμα θα παραχωρηθεί από το υπουργείο Υγείας στον ΟΔΙΠΥ (Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία) και τα ψηφιακά δεδομένα της πλατφόρμας θα αντικαταστήσουν σταδιακά την μέχρι σήμερα αποστολή των στοιχείων από όλους τους φορείς Υγείας προς τον ΟΔΙΠΥ.

Ο διοικητής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Μάριος Τίγκας δηλώνει περήφανος που το Ιπποκράτειο, ένα νοσοκομείο που χρησιμοποιεί τέτοια συστήματα επιλέχθηκε για να σηματοδοτήσει την αφετηρία του προγράμματος HEALTH-IQ το οποίο ξεκίνησε από τον Μάιο του 2023, με βασικό στόχο τη βελτίωση της υγείας στην Ελλάδα, μέσω της παροχής ανθρωποκεντρικής, ασφαλούς, ισότιμης και βιώσιμης φροντίδας υγείας στους ασθενείς σε όλο το πλαίσιο της φροντίδας τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όσο και στην νοσοκομειακή περίθαλψη.