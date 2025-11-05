Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τουλάχιστον 10 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τουλάχιστον 10 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Δέκα άτομα, πεζοί και ποδηλάτες, τραυματίστηκαν, τέσσερις από τους οποίους είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο 35χρονος δράστης συνελήφθη.

Τελευταία ενημέρωση 13:54

Ένας οδηγός έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς στο νησί Ολερόν στη δυτική Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, τέσσερις από τους οποίους νοσηλεύονται στην εντατική. Στη συνέχεια ο οδηγός συνελήφθη, όπως έγινε σήμερα γνωστό από την εισαγγελία, η οποία άνοιξε έρευνα για «απόπειρες δολοφονίας».

«Ένας άνδρας 35 ετών, κάτοικος του Ολερόν, έπεσε εσκεμμένα με το όχημά του πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες (10 τραυματίες, 4 από τους οποίους στην εντατική) στην οδό που συνδέει το Ντολίς ντ' Ολερόν με το Σεν-Πιέρ ντ' Ολερόν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρνό Λαρέζ, εισαγγελέας στη Λα Ροσέλ.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο ύποπτος «φώναξε Αλάχ Ακμπάρ» (σ.σ.: ο θεός είναι μεγάλος), διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

«Εντούτοις το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και διεξάγεται έρευνα για να προσδιορισθεί», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι «στο στάδιο αυτό δεν έχει επιληφθεί» η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).

Ο ύποπτος είναι γνωστός για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, διευκρίνισε, και τέθηκε υπό κράτηση για «απόπειρες δολοφονίας».

Ο 35χρονος «θέρισε εσκεμμένα» ανθρώπους «σε μήκος χιλιομέτρων», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δήμαρχος του Ντολίς ντ' Ολερόν, ο Τιμπό Μπρεσκόφ, διευκρίνισε σε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου ότι ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Πιέρ ντ' Ολερόν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε πως μεταβαίνει επιτόπου «κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: 8+1 «μυστικά» για πολυκατοικίες, διαχειριστές και ενοίκους

Προσωπικός Αριθμός: Λήγει η προθεσμία έκδοσης - Τι ισχύει μετά τις 5/11

ΕΛΤΑ: Ενώ δεν απολάμβαναν καλές υπηρεσίες, γιατί φωνάζουν να μην κλείσουν;

tags:
Γαλλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider