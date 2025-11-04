Πέθανε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντικ Τσέινι

Ο Τσέινι υπηρέτησε για δύο θητείες δίπλα στον πρόεδρο Τζορτζ Μπους και ήταν για δεκαετίες ένας επιβλητικός και πολωτικός παράγοντας ισχύος στην Ουάσιγκτον.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντικ Τσέινι, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Όπως μεταδίδει το CNN, ο 46ος αντιπρόεδρος, ο οποίος υπηρέτησε δίπλα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τζορτζ Μπους για δύο θητείες μεταξύ 2001 και 2009, ήταν για δεκαετίες ένας επιβλητικός και πολωτικός παράγοντας ισχύος στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ο Τσέινι, που παρέμενε σκληροπυρηνικός συντηρητικός, είχε απομονωθεί από το κόμμα του λόγω της έντονης κριτικής που ασκούσε προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει «δειλό» και τη μεγαλύτερη απειλή που υπήρξε ποτέ για τη δημοκρατία.