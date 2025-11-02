Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Σύλληψη 22χρονου Σύρου ως ύποπτου για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας

Ο 22χρονος Σύρος βρίσκεται στην Γερμανία από το 2023, με καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Ειδική αστυνομική μονάδα συνέλαβε στο Βερολίνο 22χρονο Σύρο ως ύποπτο για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Εισαγγελίας Βερολίνου, ο συλληφθείς κατηγορείται για «προετοιμασία σοβαρού εγκλήματος το οποίο θέτει σε κίνδυνο το κράτος, με ισλαμιστικό κίνητρο».

Η Εισαγγελία δεν έχει για την ώρα κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια του Αμπντάλα Ρ., η εφημερίδα Bild ωστόσο αναφέρει πως στόχος ήταν σημείο του Βερολίνου και ότι θα επρόκειτο για επίθεση αυτοκτονίας. Στην κατοικία του συλληφθέντος έχουν βρεθεί εκρηκτικά τα οποία είχε προμηθευτεί από το διαδίκτυο, αλλά και στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι είναι υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κράτους».

Ο 22χρονος Σύρος βρίσκεται στην Γερμανία από το 2023, με καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

