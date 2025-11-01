Θεμιστοκλέους: Είναι μεγάλη κατάκτηση για τους πολίτες και το ΕΣΥ να βρίσκουν άμεσα ραντεβού

Το πρώτο πράγμα το οποίο συνέβη είναι η αύξηση του ραντεβού στα νοσοκομεία, αναφέρει ο υφυπ. Υγείας.

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στον τομέα υγείας στη χώρα.

Μεταξύ άλλων επανέλαβε τη σημασία της μεγάλης μεταρρύθμισης της άμεσης πρόσβασης των πολιτών στο ΕΣΥ.

Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων αναφορικά με τις δωρεές οργάνων τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο στο κάλεσμα να γίνουν δωρητές, να ενταχθούν στο μητρώο δωρητών.

«Η χώρα μας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο ζήτημα, φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε συντονιστές σε κάθε νοσοκομείο και κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες μεταμοσχεύσεις. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ και πρέπει να τονίσω ότι πίσω από τους αριθμούς, μιλάμε για ζωές που σώζονται είτε για ζωές που αλλάζει η ποιότητα της καθημερινότητάς τους.»

Αναφορικά με το «βραχιολάκι»: Σημείωσε ότι τα νέα στοιχεία που δείχνουν τη μείωση της αναμονής κατά μέσο όρο στις 3.5 ώρες στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών με τη μείωση να φτάνει το 65% την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025. Το κομβικό ήταν η αύξηση του προσωπικού. Αυξήθηκαν οι γιατροί κατά 10%, έχουμε προσλάβει νοσηλευτικό προσωπικό, τραυματιοφορείς. Επιπρόσθετα, οι ανακαινίσεις βοηθούν στη μείωση των καθυστερήσεων.

Ξεκαθάρισε ότι τα επείγοντα δεν περιμένουν καθόλου, ενώ τα ελαφριά περιστατικά περιμένουν μέχρι 3.5 ώρες καθώς περνάνε από μια σειρά γιατρών και εξετάσεων.

Αναφορικά με την αξιολόγηση μέσω SMS: Οι 16.000 άνθρωποι που νοσηλεύτηκαν και απάντησαν στο SMS που τους εστάλη, μας δίνουν μια θετική εικόνα αλλά μας δείχνουν και τα προβλήματα που θέλουν να διορθώσουν. Άμεση απόκριση στα επείγοντα, 75% ευχαριστημένο από τη νοσηλεία του και το 92% βρήκε τον κατάλληλο γιατρό σχετικά με την πάθησή του.

Αναφέρθηκε στην «πολύ μεγάλη κατάκτηση», στην αλλαγή που έχει επέλθει στον τρόπο που κλείνονται τα ραντεβού εδώ και ένα μήνα. «Το πρώτο πράγμα το οποίο συνέβη είναι η αύξηση του ραντεβού στα νοσοκομεία. Οι πολίτες έμαθαν πολύ γρήγορα τον νέο τρόπο και χωρίς καμία δόση υπερβολής, μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού, ακόμη και για δύσκολες ειδικότητες στην Αττική, μέσα στις επόμενες μέρες. Μπορεί να βρει καρδιολόγο αύριο ή μεθαύριο σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Στην Αγγλία για να βρεις καρδιολόγο θες 18 εβδομάδες ενώ στη Γερμανία ή τις Σκανδιναβικές χώρες 4 με 6 εβδομάδες. Πρέπει να καταλάβουμε τι έχουμε επιτύχει με το νέο σύστημα ραντεβού.

Αναφορικά με τη στελέχωση των Νοσοκομείων στην Περιφέρεια: Σήμερα από τις 300 θέσεις που για 15 χρόνια έμεναν «άγονες» έχουν καλυφθεί οι 200 και συνεχίζεται η προσπάθεια να καλυφθούν όλες.