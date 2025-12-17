Η Warner Bros τείνει να απορρίψει την προσφορά εξαγοράς της Paramount

Tην ίδια στιγμή, ένας βασικός υποστηρικτής της προσπάθειας της Paramount να εξαγοράσει την Warner Bros, η Affinity Partners, φέρεται να αποσύρθηκε από την προσφορά.

Σύσταση προς τους μετόχους της προκειμένου να απορρίψουν την εχθρική πρόταση εξαγοράς της Paramount 108 δισ. δολαρίων σκοπεύει να απευθύνει ήδη από την Τετάρτη η Warner Bros, καθώς η εταιρεία παραμένει επιφυλακτική ως προς το κατά πόσον ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, θα εγγυηθεί τη συναλλαγή.

Tην ίδια στιγμή, ένας βασικός υποστηρικτής της προσπάθειας της Paramount να εξαγοράσει την Warner Bros, η Affinity Partners, φέρεται να αποσύρθηκε από την προσφορά, επικαλούμενη τη συμμετοχή «δύο ισχυρών ανταγωνιστών». Σημειώνεται ότι η Affinity ιδρύθηκε από τον Αμερικανό επιχειρηματία και γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο γίγαντας των μέσων ενημέρωσης έβαλε «πωλητήριο» τον Οκτώβριο, αφού έλαβε πολλές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από πιθανούς αγοραστές, συμπεριλαμβανομένης της Paramount Skydance. Στη συνέχεια στις 5 Δεκεμβρίου, η Warner Bros ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει τις δραστηριότητές της στον τομέα των ταινιών και του streaming στην Netflix, για να λάβει συνέχεια νέα προσφορά από την Paramount.

Η εξαγορά της Warner Bros αναμένεται να υποβληθεί σε έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Ο νέος ιδιοκτήτης της Warner Bros θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά streaming, με την τεράστια βιβλιοθήκη ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των Harry Potter, MonsterVerse, Friends και την υπηρεσίας streaming HBO Max.