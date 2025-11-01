Κρήτη: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου

Ένοπλη σύγκρουση δύο οικογενειών με διάφορες. Ανάμεσα στους νεκρούς και τραυματίες είναι και ανήλικα παιδιά και γυναίκες.

Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο απολογισμός του μακελειού που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στον νομό Ηρακλείου μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, τέσσερις σοβαρά και κάποιοι μεταφέρονται με ελαφρά τραύματα στα Κέντρα Υγείας της Περιοχής.

Δύο οικογένειες πήραν τα όπλα, που είχαν εδώ και χρόνια προστριβές, και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.

Ανάμεσα στους νεκρούς και τραυματίες είναι και ανήλικα παιδιά και γυναίκες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης πρόκειται για μητέρα και κόρη της μίας οικογένειας και ο γιος της δεύτερης.

Τραυματίες είναι περίπου 15 άτομα εκ των οποίων τα τέσσερα σοβαρά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομείο και κέντρα Υγείας προκειμένου προκειμένου να είναι ξεχωριστά οι οικογένειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patri.gr, έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού κλειδώθηκαν μέσα στα σπίτια τους και απλά άκουγαν τις ριπές των καλάσνικοφ .

