Κομισιόν: Χαιρετίζουμε κάθε εξέλιξη που αφαιρεί τα εμπόδια στις παγκόσμιες εμπορικές ροές

Η ΕΕ και η Κίνα βρίσκονται σε στενές συνομιλίες την τελευταία περίοδο με επίκεντρο το εμπόριο, ενώ αύριο θα υπάρξουν υψηλού επιπέδου συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις Βρυξέλλες.

«Χαιρετίζουμε κάθε εξέλιξη που αφαιρεί τα εμπόδια στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Η ΕΕ επικεντρώνεται πλήρως στις δικές της διμερείς εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ορυκτών σπάνιων γαιών», δήλωσε ο Όλαφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου, κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Κίνας ότι θα αναστείλει για έναν χρόνο την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου εξαγωγών.

Η ΕΕ και η Κίνα βρίσκονται σε στενές συνομιλίες την τελευταία περίοδο με επίκεντρο το εμπόριο, ενώ αύριο θα υπάρξουν υψηλού επιπέδου συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις Βρυξέλλες. Όπως επιβεβαίωσε ο κ. Γκιλ. «αύριο θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των συναντήσεων αργότερα την ίδια μέρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ