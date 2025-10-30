Ειδήσεις

Το «Ahepa Marathon Miltiades» συνεχίζει το πολιτιστικό έργο με νέα έκθεση ζωγραφικής

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το «Ahepa Marathon Miltiades» συνεχίζει το πολιτιστικό έργο με νέα έκθεση ζωγραφικής
Μία έκθεση ζωγραφικής του σπουδαίου καλλιτέχνη Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου, αφιερωμένη στους Μαραθωνοδρόμους και στη Μαραθώνια Διαδρομή.

Το Τμήμα AHEPA MARATHON MILTIADES έχει την τιμή να προσφέρει την αιγίδα του στην έκθεση ζωγραφικής του σπουδαίου καλλιτέχνη Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου, αφιερωμένη στους Μαραθωνοδρόμους και στη Μαραθώνια Διαδρομή — σύμβολα υπέρβασης, επιμονής και ψυχικού μεγαλείου.

Με αυτή τη δράση, η AHEPA MARATHON MILTIADES συνεχίζει το πολιτιστικό της έργο, προβάλλοντας τον Μαραθώνιο δρόμο όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά ως ζωντανή έκφραση της ελληνικής ταυτότητας, της ιδέας και των αξιών που διαφυλάττει και μεταδίδει ο Ελληνισμός σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας τον Σεπτέμβριο με 369.690 απολύσεις - Μειωμένου ωραρίου οι περισσότερες προσλήψεις

Πώς διεκδικούν «κούρεμα» χρέους οι οφειλέτες – Οδηγίες ρύθμισης χρεών

Ο πόλεμος της σόγιας ΗΠΑ - Κίνας: Πρώτο θύμα οι Αμερικάνοι αγρότες, κατά πλειοψηφία ψηφοφόροι Τραμπ!

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider