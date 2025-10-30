Στο 5,8% οι αποδόσεις του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας το γ΄ τρίμηνο

Το Norges Bank Investment Management (NBIM) διαχειρίζεται το ταμείο για λογαριασμό του νορβηγικού λαού.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας ύψους 2 τρισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο του είδους του στον κόσμο ανακοίνωσε απόδοσεις 5,8% για το γ' τρίμηνο, με ώθηση από τα ισχυρά κέρδη των αγορών και της αισιοδοξίας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως αναφέρει το CNBC, το Norges Bank Investment Management (NBIM) διαχειρίζεται το ταμείο για λογαριασμό του νορβηγικού λαού. Το εν λόγω τεράστιο ταμείο, Government Pension Fund Global που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του '90 με σκοπό την επένδυση πλεονασματικών εσόδων από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας αυτή τη στιγμή επενδύει σε 70 χώρες συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 9.000 εταιρειών. Το χαρτοφυλάκιό του αποτελείται από μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος, υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ακίνητα.

Η απόδοση των επενδύσεων σε μετοχές για το τρίμηνο ήταν 7,7% ενώ οι επενδύσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος απέφεραν 1,4%. Οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα ακίνητα απέδωσαν 0,3% και 1,1% αντίστοιχα.

Ο αναπληρωτής CEO του NBIM, Τροντ Γράντ, δήλωσε ότι τα ισχυρά κέρδη των αγορών στις πρώτες ύλες, τα χρηματοοικονομικά και τις τηλεπικοινωνίες συνέβαλαν στην αύξηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Σημαντικό ρόλο σύμφωνα με τον ίδιο έπαιξε και η αγορά της Ασίας - Ειρηνικού, ενώ επισήμανε την αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ των τεχνολογικών εταιρειών όπως και τις βελτιώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση ειδικά στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.