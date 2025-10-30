Mastercard: Οι ανθεκτικές καταναλωτικές δαπάνες ώθησαν τα κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις

Ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου η Mastercard όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες αποδείχθηκαν ανθεκτικές.

Ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου η Mastercard όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες αποδείχθηκαν ανθεκτικές, παρά το γεγονός πως οι «ρωγμές» στην αγορά εργασίας και ο ασταθής πληθωρισμός συνεχίζουν να τροφοδοτούν ανησυχίες για τις πολιτικές εμπορίου και μετανάστευσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη 3,96 δισ. δολ., ή 4,38 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι αναλυτές, κατά μέσο όρο, ανέμεναν κέρδη 4,32 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα καθαρά έσοδα της Mastercard αυξήθηκαν κατά 17% στα 8,6 δισ. δολ. στο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη της Mastercard ολοκληρώνουν την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για τις εταιρείες πιστωτικών καρτών, οι οποίες παρακολουθούν στενά οι επενδυτές της Wall Street για την αξιολόγηση της «υγείας» των καταναλωτών.

Η ανταγωνίστρια Visa ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες για τα τριμηνιαία κέρδη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ η εστίαση της American Express σε πλούσιους πελάτες τη βοήθησε να συγκεντρώσει έσοδα ρεκόρ κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου.

Ο τομέας υπηρεσιών και λύσεων προστιθέμενης αξίας της Mastercard, ο οποίος πλέον αποτελεί περισσότερο από το ένα τρίτο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, απέφερε 25% υψηλότερα έσοδα στο τρίμηνο.

Ο διασυνοριακός όγκος συναλλαγών, ο οποίος παρακολουθεί τις δαπάνες για κάρτες εκτός της χώρας έκδοσής τους, αυξήθηκε κατά 15% σε τοπικό νόμισμα.

Πριν το άνοιγμα της Wall Street, η μετοχή ενισχύεται 0,39%.