Πότε έρχονται τα πρώτα πρόστιμα από τις κάμερες στους δρόμους - Τι διευκρίνισε ο Κυρανάκης

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πρόσθεσε ότι το σύστημα τεχνικά είναι έτοιμο.

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να φτάσουν στις θυρίδες των πολιτών στο my.gov.gr οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις που καταγράφονται από τις νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προσθέτοντας ότι το σύστημα τεχνικά είναι έτοιμο.

Όπως μεταδίδει το reader.gr, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ πως «Οι πρώτες κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί και όπως έχω πει αρκετές φορές αυτή την περίοδο εκπαιδεύεται ο αλγόριθμός τεχνητής νοημοσύνης. Όσο περισσότερο υλικό έχει από βίντεο με περιστατικά, τόσο καλύτερα εκπαιδεύεται. Δεν θέλουμε να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα στέλνοντας λάθος κλήσεις στους πολίτες».

Σχετικά με το πότε θα φτάνουν στην προσωπική θυρίδα των παραβατών στο gov.gr οι πρώτες κλήσεις, ο κ. Κυρανάκης είπε: «Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, πιστεύω ότι τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου θα έρθουν οι πρώτες κλήσεις από τη σύνδεση των καμερών με το gov.gr. Τεχνικά είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί και άρα θα αρχίσει να επεκτείνεται το δίκτυο των καμερών. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που είναι σε δημόσια διαβούλευση αναφέρεται ότι όποιος είναι ο εγκαταστάτης της κάμερας, είτε το δημόσιο είτε ένας Δήμος, δικαιούται μέρος των εσόδων από τα πρόστιμα».

