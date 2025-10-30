Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Galaxy Cosmos Mezz: Έλαβε πληρωμές κουπονιών 1,2 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Galaxy Cosmos Mezz: Έλαβε πληρωμές κουπονιών 1,2 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο
Από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy IV Funding DAC.

Πληρωμές κουπονιών ύψους 1,2 εκατ. ευρώ έλαβε η Galaxy Cosmos Mezz τον Οκτώβριο από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy IV Funding DAC.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Βάση της τακτικής ενημέρωσης των επενδυτών, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz PLC (η "Εταιρεία"):

1. Τον Οκτώβριο του 2025, η Εταιρεία έλαβε πληρωμές κουπονιών ύψους €1,2 εκατομμυρίων από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy IV Funding DAC.

2. Με σκοπό την ενίσχυση των γνωστοποιήσεων προς την αγορά, η Εταιρεία έχει ενημερώσει το αρχείο με όλες τις οικονομικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί στην Εταιρεία σχετικά με τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion (από κοινού οι "Συναλλαγές Τιτλοποίησης"), το οποίο μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.galaxycosmosmezz.com.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας τον Σεπτέμβριο με 369.690 απολύσεις - Μειωμένου ωραρίου οι περισσότερες προσλήψεις

Πώς διεκδικούν «κούρεμα» χρέους οι οφειλέτες – Οδηγίες ρύθμισης χρεών

Ο πόλεμος της σόγιας ΗΠΑ - Κίνας: Πρώτο θύμα οι Αμερικάνοι αγρότες, κατά πλειοψηφία ψηφοφόροι Τραμπ!

tags:
Επιχειρήσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider