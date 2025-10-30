Ταξίδι στις μαγευτικές λίμνες της Φλώρινας

Ένα ταξίδι που πρέπει να κάνετε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας.

Πλάβες που εμφανίζονται ξαφνικά μέσα από την ομίχλη, σμήνη πουλιών, ατελείωτοι καλαμιώνες, υγρά λιβάδια, νησάκια και χωριά που αποπνέουν μια απέραντη ηρεμία και μια γαλήνη. Οι βόλτες στις λίμνες της Φλώρινας αποκαλύπτουν μοναδικές εικόνες και καλά κρυμμένους θησαυρούς. Όποια εποχή κι αν επιλέξετε τις επισκεφθείτε, θα βρεθείτε μπροστά σε εικόνες που θα σας μείνουν αξέχαστες.

Ένα ταξίδι που πρέπει να κάνετε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας. Στα βορειοδυτικά σύνορα της Ελλάδας, οι Πρέσπες είναι ένα σπουδαίο οικοσύστημα που προσφέρει την ευκαιρία για μια αξέχαστη απόδραση στη φύση. Αποδημητικά πουλιά και νεροβούβαλοι, ατελείωτοι καλαμιώνες, αρχαίοι οικισμοί, ψαροχώρια, βυζαντινά ασκηταριά, εικόνες ξεπερνούν κάθε φαντασία.

