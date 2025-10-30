«Βουτιά» τετραετίας για τα κέρδη της BYD στο γ' τρίμηνο

Οι τριμηνιαίες πωλήσεις αυτοκινήτων της BYD μειώθηκαν για πρώτη φορά από το 2020, παράλληλα με την παρατεταμένη αποδυνάμωση της παραγωγής στα μεγάλα εργοστάσιά της.

Πλήγμα δέχτηκαν το γ' τρίμηνο τα κέρδη της BYD καθώς πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική τριμηνιαία βουτιά που συνιστά μάλιστα και τη μεγαλύτερη πτώση άνω της τετραετίας, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από εγχώριους «παίκτες». Οι τριμηνιαίες πωλήσεις αυτοκινήτων της BYD μειώθηκαν για πρώτη φορά από το 2020, παράλληλα με την παρατεταμένη αποδυνάμωση της παραγωγής στα μεγάλα εργοστάσιά της.

Τα καθαρά κέρδη του κινεζικού γίγαντα EV ανήλθαν σε 7,8 δισ. γουάν (1,10 δισ. δολάρια), ενώ τα έσοδα μειώθηκαν 3,1% σε ετήσια βάση στα 195 δισ. γουάν, που συνιστά πτώση πεντατετίας. Η δεύτερη σερί τριμηνιαία πτώση των κερδών έρχεται καθώς η BYD αντιμετωπίζει σκληρότερο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά της από εταιρείες όπως η Geely και η Leapmotor, οι οποίες έχουν πάρει μερίδιο στην κατηγορία των οικονομικών αυτοκινήτων.

Το «κομμάτι» της BYD στην εγχώρια «πίτα» μειώθηκε στο 14% τον Σεπτέμβριο από 18% ένα χρόνο νωρίτερα. Η BYD, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, υποβάθμισε τον στόχο πωλήσεών της για το 2025 κατά 16% στα 4,6 εκατ. οχήματα, αλλά εξακολουθεί να αναμένει ότι οι εξαγωγές ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων της θα διπλασιαστούν από το 2024, με την Ευρώπη να συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της.

Η BYD σχεδιάζει επίσης να αυξήσει την παρουσία της στην Ιαπωνία με ένα νέο μίνι-ηλεκτρικό όχημα, κατασκευασμένο για το ίδιο το Τόκιο, στην Έκθεση Κινητικότητας της χώρας που ανοίγει τις πύλες της για το κοινό την Παρασκευή. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία προχώρησε σε νέο γύρο εκπτώσεων τον περασμένο μήνα σε ορισμένα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του Qin Plus, για να παραμείνει ανταγωνιστική στην εγχώρια αγορά, όπου πωλείται περίπου το 80% των αυτοκινήτων της.