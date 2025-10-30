Επιτυχημένη παρουσία για την KRAFT Paints & BIOCLIMA® στην Έκθεση Οικοδομή 2025

Εορτασμός 90 χρόνων, νέα καινοτόμα προϊόντα & συμμετοχή του κοινού για το Color of the Year 2026.

Η KRAFT Paints και η BIOCLIMA®ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη συμμετοχή τους στην έκθεση Οικοδομή 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Η φετινή παρουσία ήταν ιδιαίτερη, καθώς συνέπεσε με τον εορτασμό των 90 χρόνων πορείας της KRAFT Paints, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη διαχρονική της δέσμευση στην ποιότητα και την καινοτομία. Έμπρακτα πλέον υποστηρίζει τη σύγχρονη κατασκευή σε όλες της τις εκφάνσεις, ως η 1η χρωματοβιομηχανία με δική της παραγωγική μονάδα κονιαμάτων δόμησης.

Στο καλαίσθητο και πλήρως εξοπλισμένο περίπτερο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη μεγάλη παλέτα αποχρώσεων της KRAFT Paints, να ενημερωθούν για την πλήρη σειρά δομικών υλικών όπως οι κόλλες πλακιδίων και τα προϊόντα δαπέδου καθώς και να δουν από κοντά τα πιστοποιημένα Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης BIOCLIMA®, τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά.

Το περίπτερο περιλάμβανε και live επιδείξεις, όπως εφαρμογές προϊόντων από σοβάδες ClimaTop της BIOCLIMA® με διαφορετικές κοκομετρίες έως εξειδικευμένες κόλλες πλακιδίων. Ιδιαίτερη, επίσης, εντύπωση προκάλεσε το ClimaTop Face Up της BIOCLIMA®, ένα μοναδικό σιλικονούχο χρώμα επαναβαφής για επιφάνειες εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS). Το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει μακροχρόνια προστασία και αισθητική ανανέωση σε σοβάδες θερμομόνωσης, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου απαιτούν συντήρηση. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η συνεργασία με τα αμερικανικά χρώματα Pratt & Lambert, φέρνοντας το διεθνές design και την υψηλή αισθητική στο προσκήνιο.

Φέτος, για πρώτη φορά, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα από ένα διαδραστικό photobooth στο περίπτερο της KRAFT Paints, όπου έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα ζωντανό και δημιουργικό περιβάλλον. Παράλληλα, συμμετείχαν στην επιλογή του Color of the Year 2026 μέσω ξεχωριστής διαδικασίας ψηφοφορίας, με την τελική απόφαση να προκύπτει από τον συνδυασμό των προτάσεων του κοινού και των ειδικών της εταιρείας. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις χρωματικές τάσεις του επόμενου έτους.

Η επιτυχία της παρουσίας στην Οικοδομή 2025 ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της KRAFT Paints και της BIOCLIMA®ως πρωτοπόρων στον χώρο των κατασκευών, υπογραμμίζοντας τη διαρκή τους δέσμευση στην καινοτομία, την ποιότητα και τις βιώσιμες λύσεις, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο και το μέλλον του κλάδου.

