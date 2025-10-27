28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν Μετρό και Τραμ

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του μετρό, κλείσιμο του σταθμού του μετρό «Σύνταγμα» και προσωρινή τροποποίηση τερματικών σταθμών του τραμ θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Τρίτη, με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Επίσης, θα υπάρξουν και προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους δήμους του λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Ειδικότερα:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Επισημαίνεται, ότι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο.