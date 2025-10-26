ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν στο πλαίσιο για εμπορική συμφωνία

Οι διήμερες συνομιλίες μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων για το εμπόριο από τις ΗΠΑ και την Κίνα, με στόχο να αποφευχθεί κλιμάκωση του εμπορικού τους πολέμου, ολοκληρώθηκαν.

Οι διήμερες συνομιλίες μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων για το εμπόριο από τις ΗΠΑ και την Κίνα, με στόχο να αποφευχθεί κλιμάκωση του εμπορικού τους πολέμου, ολοκληρώθηκαν, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Ο ανώτατος διαπραγματευτής της Κίνας για το εμπόριο Λι Τσενγκάνγκ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ συναντήθηκαν με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον Αμερικανό αντιπρόσωπο για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι έχει συμφωνηθεί το πλαίσιο της συμφωνίας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα ετοιμάζονται να «οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες» μιας εμπορικής συμφωνίας πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση των ηγετών τους στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου.

«Πιστεύω ότι οριστικοποιούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας την οποία θα μπορούν να εξετάσουν οι ηγέτες…», δήλωσε από τη Μαλαισία ο αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα στο τέλος της πενθήμερης περιοδείας του πρώτου στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας σήμερα, λίγο πριν από τις δηλώσεις του Γκριρ, για να παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη και να συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Συμφωνία με τη Μαλαισία

Οι ΗΠΑ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για αμοιβαίο εμπόριο με τη Μαλαισία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ.

«Έχουμε σχεδιάσει μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη συμφωνία για αμοιβαίο εμπόριο», δήλωσε ο Γκριρ στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ, προσθέτοντας ότι η Μαλαισία θα προχωρήσει σε τροποποίηση δασμολογικών και άλλων εμποδίων.

Με πληροφορίες από APE-MPE, Bloomberg