Τραμπ: «Τιμώρησε» τον Καναδά με έξτρα δασμούς 10%

Αφορμή διαφημιστικό σποτ της επαρχίας Οντάριο που παρουσίαζε τον πρόεδρο Ρήγκαν να κριτικάρει τους δασμούς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι αυξάνει τους δασμούς στον Καναδά κατά επιπλέον 10% «πάνω από αυτό που πληρώνουν τώρα», αντιδρώντας ξανά σε μια διαφήμιση της καναδικής επαρχίας Οντάριο, μία ημέρα μετά την προβολή της κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μπέιζμπολ (World Series).

Ο Τραμπ την Πέμπτη τερμάτισε τις εμπορικές συνομιλίες με την Οτάβα σχετικά με τη διαφήμιση που αφορούσε τους δασμούς, την οποία, όπως είπε, θεωρούσε παραπλανητική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν σε μια ομιλία του 1987 που εμφάνιζε τον Ρόναλντ Ρέιγκαν να εκφράζεται κατά των δασμών και η οποία μεταδόθηκε στη διάρκεια του πρώτου αγώνα του τελικού του πρωταθλήματος μπέιζμπολ.

Σε αυτή, ο Ρέιγκαν αναφερόταν στην επιβολή νέων δασμών «σε ορισμένα ιαπωνικά προϊόντα, ως απάντηση στην αδυναμία της Ιαπωνίας να τηρήσει τη μεταξύ μας εμπορική συμφωνία σχετικά με ηλεκτρονικές συσκευές που ονομάζονται ημιαγωγοί».

Αυτό το απόσπασμα λείπει από τη διαφήμιση του Οντάριο. Ωστόσο, η διαφήμιση αποδίδει με ακρίβεια τη φράση του Ρέιγκαν: «Μακροπρόθεσμα, τέτοια εμπορικά εμπόδια πλήττουν κάθε Αμερικανό εργαζόμενο και καταναλωτή».

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, δήλωσε την Παρασκευή ότι, μετά από συνομιλίες με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, το Οντάριο θα αναστείλει τη διαφημιστική καμπάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα, ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι εμπορικές συνομιλίες.

Η διαφήμιση προβλήθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του πρώτου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μπέιζμπολ (World Series), όπου οι Τορόντο Μπλου Τζέις αντιμετωπίζουν τους Λος Άντζελες Ντότζερς.

«Η διαφήμισή τους έπρεπε να αποσυρθεί ΑΜΕΣΑ, αλλά την άφησαν να προβληθεί χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια του World Series, γνωρίζοντας ότι ήταν ΑΠΑΤΗ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth. «Εξαιτίας της σοβαρής παραποίησης των γεγονότων και αυτής της εχθρικής ενέργειας, αυξάνω τον δασμό στον Καναδά κατά 10% επιπλέον από αυτό που πληρώνουν τώρα», πρόσθεσε.

Ο Καναδάς γενικά πληρώνει δασμό 35% για τα αγαθά που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα που καλύπτονται από τη Συμφωνία ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA), καθώς και για άλλες συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, στα οποία επιβάλλεται δασμός 50%.

