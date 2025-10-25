Στη Θεσσαλονίκη ο Σ. Φάμελλος για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παραστεί στη Δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και για τη γιορτή του Πολιούχου της πόλης, Άγιου Δημητρίου, στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Αύριο, Κυριακή 26/10 στις 11:00, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος θα παραστεί στη Δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και για τη γιορτή του Πολιούχου της πόλης, Άγιου Δημητρίου, στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Στις 17:30 θα παρευρεθεί στον επίσημο εορτασμό της ημέρας στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ