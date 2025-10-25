Ρωσία: Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις σε πετρελαϊκούς ομίλους δεν θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο

Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι οι κυρώσεις θα αυξήσουν τις τιμές και η Ρωσία θα πουλά μικρότερες ποσότητες, αλλά ακριβότερα.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι δεν αναμένει οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους θα πλήξουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας του.

Ο κ. Ντμίτριεφ εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλά θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε ο απεσταλμένος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ