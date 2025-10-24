Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Ζήτησε κυρώσεις σε όλες τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, στον σκιώδη τους στόλο και στους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Ζήτησε κυρώσεις σε όλες τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, στον σκιώδη τους στόλο και στους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να επιβάλουν κυρώσεις σε όλες τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, στον σκιώδη στόλο τους και στους τερματικούς σταθμούς για να διαταραχθεί η ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να επιβάλουν κυρώσεις σε όλες τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, στον σκιώδη στόλο τους και στους τερματικούς σταθμούς για να διαταραχθεί η ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι μιλώντας στο Λονδίνο μαζί με ορισμένους ηγέτες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Πορθύμων» δήλωσε ότι η Ρωσία – η οποία επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας- προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τον επερχόμενο χειμώνα ως εργαλείο για να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία. «Η ειρήνη γεννιέται από την πίεση που ασκείται στον επιτιθέμενο», είπε ο Ζελέσνκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα έχει βγάλει από την προπονητική ο Ράφα Μπενίτεθ - Όλα τα «χρυσά» του deals

Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές της Ευρωλίγκας

North Evia Pass 2025: Voucher 150 ευρώ για διακοπές - Αιτήσεις και δικαιούχοι

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider