Ευρωβαρόμετρο: Το 56% των Ελλήνων προτιμά τα social media για την ενημέρωσή τους

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συναγωνίζονται πλέον τα παραδοσιακά μέσα όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών, με τους Ευρωπαίους να σημειώνουν μικρές διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές επιλογές, ενώ οι Έλληνες προτιμούν κατά κράτος να ενημερώνονται για την επικαιρότητα μέσω των social media.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συναγωνίζονται πλέον τα παραδοσιακά μέσα όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών, με τους Ευρωπαίους να σημειώνουν μικρές διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές επιλογές, ενώ οι Έλληνες προτιμούν κατά κράτος να ενημερώνονται για την επικαιρότητα μέσω των social media, σύμφωνα με την έρευνα flash Ευρωβαρόμετρο «Social Media 2025», που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην «κορυφή» τα social media, στα «τάρταρα» οι εφημερίδες

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα για την πλειοψηφία των πολιτών στην Ελλάδα. Πάνω από πέντε στους δέκα (56%) χρησιμοποιούν στην Ελλάδα πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να παρακολουθούν την κοινωνικο-πολιτική επικαιρότητα, ενώ δεύτερη έρχεται η τηλεόραση (54%), σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ που φαίνεται να προτιμά ακόμα την τηλεόραση για να ενημερωθεί (71%).

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις το 34% των πολιτών στην Ελλάδα επιλέγουν να ενημερωθούν άμεσα από εφημερίδες, περιοδικά και διαδικτυακές εκδόσεις, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει το 41%.

Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός πως, παρόλο που οι Ευρωπαίοι δεν φαίνεται να ενθουσιάζονται από την ενημέρωση μέσω πλατφορμών βίντεο (26%), όπως το YouTube, οι Έλληνες πολίτες αντιθέτως προτιμούν αυτόν τον τρόπο σε ποσοστό 41%.

Σε Ελλάδα και ΕΕ, οι πολίτες προτιμούν το Facebook περισσότερο από κάθε άλλη πλατφόρμα για την ενημέρωσή τους (68% και 58% αντίστοιχα), ακολουθούμενο από το YouTube (56% και 57% αντίστοιχα) και το Instagram (56% έκαστοι). Τη μικρότερη προτίμηση δείχνουν στην πλατφόρμα X (27% και 25% αντίστοιχα).

Μεγαλύτερη προτίμηση φαίνεται να δείχνουν και οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες «καταναλωτές πληροφορίας» στις σύντομες δημοσιεύσεις κειμένου (π.χ. εικόνες με σύντομο κείμενο), με ποσοστά 46% και 48% αντίστοιχα.

Αντιθέτως, σε καμία από τις περιοχές δεν προτιμούν ιδιαίτερα τα βίντεο μεσαίας διάρκειας για την ενημέρωσή τους (39% έκαστοι), γεγονός που μπορεί να δικαιολογηθεί από την πολύ μικρή διάρκεια προσοχής που μπορούν να έχουν πλέον οι χρήστες των social media (εκτιμάται στα 8 δευτερόλεπτα).

Η παραπληροφόρηση στην Ελλάδα

Πάνω από επτά στους δέκα (74%) δήλωσαν πως έχουν εκτεθεί σε παραπληροφόρηση ή fake news τουλάχιστον κάποιες φορές την τελευταία εβδομάδα, ποσοστό που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην ΕΕ του 66%.

Σχεδόν επτά στους δέκα (68%) προτιμούν να χρησιμοποιούν το Facebook για να ενημερώνονται στην Ελλάδα, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ (58%). Οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών στην Ελλάδα δήλωσαν ότι πρώτη πηγή ενημέρωσής τους για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα είναι το Instagram (66%), γεγονός που συμβαδίζει και με τα δεδομένα για τους νέους γενικά στην ΕΕ (64%).

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη ΕΕ σχεδόν 4 στους δέκα (37%) δήλωσαν πως ακολουθούν influencers ή δημιουργούς περιεχομένου στα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (51%) δήλωσαν πως αν και χρησιμοποιούν τα σόσιαλ μίντια, δεν ακολουθούν influencers ή δημιουργούς περιεχομένου, σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ (37%).

Ελάχιστοι παρακολουθούν τα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πολύ σημαντική για τους περισσότερους πολίτες, ακόμα κι αν δεν ενημερώνονται καθημερινά για τις ευρωπαϊκά ζητήματα: αν και η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί «σημαντικό» ότι η χώρα τους είναι μέλος της ΕΕ (66%), μόλις λίγο περισσότεροι από δύο στους δέκα (22%) δηλώνουν ότι παρακολουθούν τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή πολιτική «τις περισσότερες φορές», και περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (44%) αναφέρουν ότι το κάνουν «περιστασιακά».

Στην Ελλάδα σχεδόν επτά στους δέκα (68%) δήλωσαν πως παρακολουθούν, έστω και περιστασιακά, τις εξελίξεις στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.