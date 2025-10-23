Ο Τραμπ απένειμε χάρη στον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Ζάο ομολόγησε την ενοχή του και συμφώνησε να παραιτηθεί από τη θέση του CEO της Binance, στο πλαίσιο ενός διακανονισμού ύψους 4,3 δισ. δολαρίων μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Χάρη απένειμε ο Ντόναλντ Τραμπ στον ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος για διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενώ ήταν επικεφαλής της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ άσκησε τη συνταγματική του εξουσία χορηγώντας χάρη στον κ. Ζάο, ο οποίος διώχθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν στο πλαίσιο του πολέμου κατά των κρυπτονομισμάτων», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Ζάο ομολόγησε την ενοχή του και συμφώνησε να παραιτηθεί από τη θέση του CEO της Binance, στο πλαίσιο ενός διακανονισμού ύψους 4,3 δισ. δολαρίων μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τον Απρίλιο του 2024 καταδικάστηκε σε μόλις τέσσερις μήνες φυλάκιση. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν αιτηθεί στον δικαστή να καταδικάσει τον Ζάο σε τρία χρόνια φυλάκιση.

Η απόφαση του Τραμπ έρχεται σχεδόν μια εβδομάδα αφότου ανέτρεψε την ποινή φυλάκισης 87 μηνών του πρώην βουλευτή της Νέας Υόρκης Τζορτζ Σάντος, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος για απάτη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κλοπή ταυτότητας με επιβαρυντικά στοιχεία.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image