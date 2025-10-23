Santorini Experience 2025: 10 χρόνια αθλοτουρισμός στο νησί των Κυκλάδων

Όλα ήταν έτοιμα. Ο Δήμαρχος είχε πάρει την καθορισμένη θέση, στην άκρη του σκάφους, κρατώντας την κόρνα.

Όλα ήταν έτοιμα. Ο Δήμαρχος είχε πάρει την καθορισμένη θέση, στην άκρη του σκάφους, κρατώντας την κόρνα. Με το πάτημα και τον διαπεραστικό ήχο της, πάνω από 100 συμμετέχοντες, με τα πορτοκαλί σωσίβια, ξεκίνησαν να κολυμπάνε στα νερά του ηφαιστείου και με φόντο την επιβλητική καλντέρα του νησιού, να κατευθύνονται προς τον τερματισμό στο Παλιό Λιμάνι Φηρών διανύοντας μία απόσταση 1,5 μιλίου στα ανοικτά του Αιγαίου.

Έτσι ξεκίνησε φέτος, το Santorini Experience, η διοργάνωση αθλοτουρισμού που ξεκίνησε το 2015 και λαμβάνει χώρα κάθε Οκτώβρη στο κυκλαδίτικο νησί. Το λιμάνι είχε κατακλυστεί από νωρίς από ανθρώπους της διοργάνωσης, εθελοντές, δημοσιογράφους αλλά και συγγενείς και φίλους των συμμετεχόντων που περίμεναν τους δικούς τους ανθρώπους να τερματίσουν.

Πρώτος έκοψε το νήμα ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης Yasu Fukuoka, ο οποίος όχι μόνο είχε ξανασυμμετάσχει αλλά είχε κερδίσει τη διοργάνωση.

«Είχα κερδίσει αυτόν τον υπέροχο αγώνα πίσω το 2019. Είμαι ξανά στη Σαντορίνη, και αυτό είναι η μεγάλη νίκη για μένα. Με τον Σπύρο Γιαννιώτη έχουμε μία υπέροχη φιλική σχέση. Το νερό ήταν ονειρικό, πολύ καθαρό. Η θερμοκρασία ήταν επίσης ιδανική. Σχεδιάζω να ξαναέρθω πάλι του χρόνου. Αριγκάτο».

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Δημήτρης Νέγρης, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Κωνσταντίνος Στάμου, μέλος της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης και συμμετέχων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024. Στις γυναίκες πρώτη αναδείχθηκε η Μαρία Ζαφειράτου, δεύτερη η Παναγιώτα Γιαννακοπούλου και τρίτη η Νόρα Δράκου, με τέσσερις παρουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες και αναρίθμητες διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

«Είναι τρομερό το γεγονός ότι είναι όλοι από πάνω και βλέπουν τους ανθρώπους να κολυμπάνε, βλέπουν ποιοι είναι πρώτοι ποιοι είναι δεύτεροι. Και εξίσου μοναδικό είναι για εκείνους που είναι μέσα στη θάλασσα που σηκώνουν το κεφάλι και μένουν άναυδοι γιατί είναι κάτι μοναδικό. Η κολύμβηση είναι δύσκολη γιατί δεν μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει. Δεν γίνεται μπροστά σου. Εδώ η διαδρομή από το Ηφαίστειο στο παλιό λιμάνι των Φηρών δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να το παρακολουθήσει από μία φυσική κερκίδα. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει», αναφέρει ο Άκης Τσόλης, Διευθύνων Σύμβουλος της ActiveMedia Group.

Η ιδέα για τη διοργάνωση ξεκίνησε το 2015, από την επιθυμία να δημιουργηθούν δύο μεγάλα αθλητικά events. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο το οποίο θα έφευγε έξω από τη Σαντορίνη αλλά την ίδια στιγμή να συμμετέχει και ο Σαντορινιός…ο σκοπός για τον οποίο έγινε θεωρώ επετεύχθη. Πολλοί προπονούνται για να συμμετέχουν στο δρομικό ή την κολυμβητική διαδρομή και να νιώσουν την αδρεναλίνη. Ειδικά όταν φεύγεις από τα νερά του ηφαιστείου και βλέπεις τα μαύρα νερά από κάτω, λόγω του βάθους, είναι μοναδικό», αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Θήρας, Λευτέρης Τζούρος.

«Κανείς δεν φαντάζεται ότι θα έρθει Σαντορίνη τον Οκτώβριο και θα είναι καλοκαίρι. Η πρώτη έκπληξη όλων είναι αυτή. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει ότι αυτός που συμμετέχει αποκομίζει μία μοναδική εμπειρία σε έναν παγκοσμίου φήμης προορισμό σε καλύτερες τιμές και μπορεί να περπατήσει- τρέξει στην Καλντέρα, να κολυμπήσει από ένα ηφαίστειο, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει αλλού», προσθέτει ο Άκης Τσόλης.

Φέτος, το Santorini Experience είχε πάνω από 3.500 συμμετοχές, ηλικίας από 10 έως 74 ετών, από 40 χώρες και 4 ηπείρους - Αμερική, Ωκεανία, Ασία και Ευρώπη.

Αυτό που κάνει τη διοργάνωση να ξεχωρίζει είναι ότι εκτός των αγώνων το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάθε χρόνο και παράλληλες δράσεις που απευθύνονται κυρίως στα παιδιά του νησιού. «Θέλαμε να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό στα παιδιά του νησιού: μαθήματα μπάσκετ, τρέξιμο, ποδόσφαιρο με τον Κατσουράνη καθώς και, για πρώτη φορά φέτος, flag football camp με το NFL και την ομάδα των Los Angeles Chargers. Μέσα από αυτές τις δράσεις, άνθρωποι που αποτελούν πρότυπα και τους βλέπουμε στην τηλεόραση, έρχονται να μιλήσουν και να εμπνεύσουν την τοπική κοινωνία και τα παιδιά. Το πιο σημαντικό είναι να αφήνεις ένα θετικό αποτύπωμα όπου πηγαίνεις. Όλοι έχουμε ανάγκη από εκπαίδευση και παιδεία. Τα υλικά αγαθά έρχονται δεύτερα», δηλώνει ο Άκης Τσόλης.

«Τα παιδιά της Σαντορίνης έρχονται σε άμεση επαφή με Ολυμπιονίκες και κορυφαίους αθλητές. Συζητούν μαζί τους, βγάζουν φωτογραφίες, παίρνουν αυτόγραφα και μαθαίνουν από πρώτο χέρι για τις αξίες του αθλητισμού, τον σεβασμό, τη διαφορετικότητα και την αποδοχή», αναφέρει ο Αντιδήμαρχος.

Φέτος, το πρόγραμμα περιελάμβανε πάνω από 14 παράλληλες δράσεις που έφεραν τα παιδιά πιο κοντά στον αθλητισμό και τους κορυφαίους αθλητές. Στον χώρο του μπάσκετ, η Ολυμπιονίκης και MVP του Ευρωμπάσκετ, Εβίνα Μάλτση, και ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, Joe Arlauckas, μυήσανε τα παιδιά σε τεχνικές και στρατηγικές του αθλήματος. Στον τομέα του ποδοσφαίρου, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2004, Κώστας Κατσουράνης, μοιράστηκε τις εμπειρίες και τις αξίες του με τους νεαρούς αθλητές. Ο Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, Δημήτρης Παπανικολάου, ανέλαβε δράσεις για τη συμπερίληψη στον αθλητισμό, ενώ ο προπονητής μηχανοκίνητου αθλητισμού, Θανάσης Χούντρας, ενημέρωσε τα παιδιά για την οδική ασφάλεια. Οι Κώστας Ξηραδάκης και Ιωάννα Τσεκούρα της Snappi, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, προσέφεραν βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, ενώ ο Παναγιώτης Πανούτσος Ταλκόβσκι παρουσίασε σημαντικά θέματα ακεραιότητας στον αθλητισμό.

Εκτός από το κολύμπι, μοναδική εμπειρία προσφέρει και η δρομική διαδρομή στο μονοπάτι Οία – Φηρών, με αγώνες 5χλμ Αριστείδης Αλαφούζος powered by Miele, 10χλμ powered by SIXT μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και 15χλμ powered by The North Face αντίστοιχα.

Φέτος συμμετείχα στα 15 χλμ., θέλοντας να εξερευνήσω τη διαδρομή από την αρχή μέχρι το τέλος. Προς έκπληξή μου, αν και μόνιμος κάτοικος του νησιού, με έπιασα να σταματώ σε σημεία για να θαυμάσω τη μοναδική θέα, που δύσκολα θα βρει κανείς αλλού στον κόσμο. Η διαδρομή είναι πραγματικά ξεχωριστή, με τις δικές της δυσκολίες, Όπως και στο κολύμπι, έβλεπες ανθρώπους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν, ανθρώπους του νησιού αλλά και επισκέπτες, αθλητές η μη, δίνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός απευθύνεται σε όλους.

«Έχουμε ξανάρθει στη Σαντορίνη αλλά το να τρέχεις εδώ είναι μία μοναδική εμπειρία. Ο καιρός βοήθησε πολύ ήταν ιδανικός. Η διαδρομή δύσκολη σχετικά. Είναι trail. Έχει ανηφορίτσες. Θέλει λίγο προσοχή αλλά το τοπίο είναι μοναδικό. Τρέξαμε με τη γυναίκα μου. Το ζήσαμε και οι δύο. Είχε πολύ κόσμο και σίγουρα θα το κάνουμε και του χρόνου. Έκανα και το κολύμπι. Είναι τρομακτικό λίγο αλλά είναι πολύ ωραίο να το ζήσεις. Περιμένουμε πως και πως να μεγαλώσει (το μωρό μας) για να τρέξει και αυτό τη διαδρομή», ανέφερε ο Γιώργος Κόρομι.

«Ωραία ήταν και φέτος η διαδρομή. Η 9 η μου συμμετοχή στη διοργάνωση. Είναι ωραίο αυτό που γίνεται στη Σαντορίνη. Μακάρι να κάνουμε και εμείς έναν σύλλογο δρομέων Σαντορίνης, ο οποίος να μπορεί να διοργανώνει αγώνες. Μακάρι να γίνει το στάδιο στίβου, όπως έχουν πει, για να το χαρούμε», ανέφερε ο δικός μας Στέλιος Δρόσος Φραγκιάς.

Η αγαπημένη ηθοποιός, Γιούλικα Σκαφιδά, μας είπε ότι το Santorini Experience έχει καθιερωθεί στο πρόγραμμα της, ενώ θυμήθηκε και μία φορά που είχε τρέξει τα 15 χλμ.…από λάθος. «Θυμάμαι μία φορά είχα μπερδευτεί και δεν έκανα αναστροφή στα 10 χλμ. και κατέληξα να κάνω τα 15 χλμ. (γελάει). Ευτυχώς βρήκα μία παρέα και πήγα μαζί τους. Θυμάμαι την υπέροχη θέα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, τη δυσκολία στις ανηφόρες, ήθελε μία σχετική προετοιμασία. Ήταν τόσο μαγικές όμως οι εικόνες που πραγματικά με συντρόφευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και επίτρεψε μου την έκφραση «με πόρωσαν πολύ», ώστε να με παρακινήσουν να τρέξω βουνό. πάντα τακτοποιώ τις υποχρεώσεις μου για να μη λείπω! Εννοείται θα ξανάρθω και του χρόνου.»

Για το τέλος αφήνω τα λόγια του Ντιν Καρνάζης, ο οποίος μετέχει κάθε χρόνο στη διοργάνωση. Ο υπερμαραθωνοδρόμος με ασύλληπτα ρεκόρ και επιδόσεις έτρεξε φέτος τα 15 χλμ. και τα 5 χλμ. και δήλωσε: «Είναι η 10 η μου συμμετοχή. Κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερη. Η Σαντορίνη είναι ένα μαγικό νησί. Το να τρέχεις στην καλντέρα είναι σαν να επικοινωνείς με την ίδια τη φύση. Σου δίνει μία απίστευτη ενέργεια. Η Σαντορίνη είναι σύμβολο. Όταν κάποιος σκέφτεται την Ελλάδα έχει στο μυαλό του την εικόνα της Σαντορίνης. Είναι μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω κάθε χρόνο και να προσκαλώ και άλλους να το δοκιμάσουν.». Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει Santorini Experience για εκείνον με μία λέξη, απάντησε στα ελληνικά «Δύναμη».

Μετά από 10 χρόνια, το Santorini Experience έχει καθιερωθεί ως θεσμός για το νησί. Δεν πρόκειται μόνο για δύο αγωνίσματα αλλά για μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού που ενσαρκώνει αξίες όπως η χαρά της συμμετοχής, ο σεβασμός προς τους άλλους και η ικανότητα να ξεπερνάς τα όρια σου, ενώ αποτελεί ευκαιρία να ενώσει ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου. Αυτά σε συνδυασμό με το μοναδικό γεωμορφολογικό τοπίο του νησιού, δημιουργούν μια εμπειρία που κάθε άνθρωπος αξίζει να ζήσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του.