Σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στο ΝΒΑ – Χειροπέδες σε παίκτες και προπονητές

Στη δίνη σκανδάλου παράνομων υποθέσεων στοιχηματισμού βρίσκονται παίκτες και προπονητές του ΝΒΑ.

Περισσότερα από 30 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή του NBA, Τσόνσι Μπίλαπς, και του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, συνελήφθησαν στο πλαίσιο ερευνών για παράνομο στοιχηματισμό και «χειραγώγησης αποτελεσμάτων» από το FBI. «Βρισκόμαστε εδώ στη Νέα Υόρκη για να ανακοινώσουμε μια ιστορική σύλληψη σε μια ευρεία, εκτεταμένη εγκληματική επιχείρηση που καλύπτει τόσο το NBA όσο και την Κόζα Νόστρα», τόνισε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, σε συνέντευξη Τύπου στο Μπρούκλιν.

Ο Μπίλαπς, ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρεϊλμπλέιζερς, ο Ροζίερ, ο άσσος των Μαϊάμι Χιτ και ο πρώην παίκτης του NBA, Ντέιμον Τζόουνς, συνελήφθησαν σήμερα, επεσήμανε ο Πατέλ, εξηγώντας πως το NBA συνεργάστηκε με τις έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου, μετά από δύο σημαντικές υποθέσεις απάτης: η μία αφορά αθλητικά στοιχήματα και η άλλη συνδέεται με «στημένα παιχνίδια πόκερ», όπως υπογράμμισε ο εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Νοτσέλα.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 31 άτομα που φέρονται να «συμμετείχαν σε ένα εθνικό σχέδιο» για τη νόθευση των παιχνιδιών χρησιμοποιώντας «την τελευταία λέξη της τεχνολογίας εξαπατώντας τα θύματα με στόχο να τους κλέψουν εκατ. δολάρια σε υπόγεια παιχνίδια πόκερ που ήταν κρυφά στημένα». Τα παιχνίδια που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Νέας Υόρκης υποστηρίχθηκαν από τις μαφιόζικες οικογένειες Μπονάνο, Γκαμπίνο και Τζενοβέζε.

«Αυτή η φερόμενη παράνομη επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών απέσπασε από τα ανυποψίαστα θύματα δεκάδες εκατ. δολάρια και δημιούργησε έναν χρηματοοικονομικό αγωγό για την Κόζα Νόστρα, προκειμένου να βοηθήσει στη χρηματοδότηση και τη διευκόλυνση της οργανωμένης εγκληματικής τους δραστηριότητας», ανέφερε ο Βοηθός Διευθυντής του FBI στη Νέα Υόρκη, Κρίστοφερ Ράια.

Ο «Mr. Big-Shot», πρώην πόιντ γκαρντ των Ντιτρόιτ Πίστον με δαχτυλίδι και 17 χρόνια καριέρας στο NBA, συνελήφθη στο Πόρτλαντ. Μάλιστα, ο πέντε φορές All-Star, εισήχθη στο Hall of Fame το 2024, ενώ ο «Σκέρι Τέρι», βετεράνος πλέον με 10 χρόνια στα παρκέ της κορυφαίας λίγκας είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και μήνες για ύποπτη δραστηριότητα αθλητικών στοιχημάτων.

Σύμφωνα με το CBS και το Athletic, οι ομοσπονδιακοί ερευνητές εξέταζαν εδώ και μήνες ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα γύρω από αγώνα του Μαρτίου 2023, όταν ο Ροζίερ αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς. Οι Αρχές διερευνούν εάν ο παίκτης είχε μειωμένη απόδοση σε αγώνα απέναντι στους Πέλικανς, όπου αγωνίστηκε μόλις εννέα λεπτά και σημείωσε πέντε πόντους, επικαλούμενος πόνο στο δεξί του πόδι – τη στιγμή που ο μέσος όρος σε προηγούμενους αγώνες του ήταν 35 λεπτά συμμετοχής και 21 πόντοι.