Σε ιστορικά υψηλά οι τιμές του καφέ - Άλμα 3,4% για τον Arabica

Τα futures για την ποικιλία Arabica στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύθηκαν έως και 3,4% στα 4,3510 δολάρια ανά λίβρα, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Νέα ιστορικά υψηλά κατέκτησαν οι τιμές του καφέ Πέμπτη, καθώς οι ανησυχίες για την παραγωγή και οι αναταραχές που προκαλούν οι αμερικανικοί δασμοί στο παγκόσμιο εμπόριο αναζωπύρωσαν τους φόβους για πιέσεις στην προσφορά, με κίνδυνο περαιτέρω αύξησης των τιμών στις καφετέριες και στα ράφια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα πιο ενεργά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την ποικιλία Arabica στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύθηκαν έως και 3,4% στα 4,3510 δολάρια ανά λίβρα, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Το τελευταίο ρεκόρ που κατέκτησαν τα futures του καφέ ήταν τον Φεβρουάριο, όταν άγγιξαν τα 4,2995 δολάρια ανά λίβρα.

Τα futures έχουν κερδίσει περισσότερο από 50% από τις αρχές Αυγούστου, καθώς η συρρίκνωση των αποθεμάτων καθιστά την αγορά ευάλωτη στις επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών στη Βραζιλία και των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές καφέ.

Αυτό αναμένεται να επιδεινώσει τον αντίκτυπο στους καταναλωτές, των οποίων η τσέπη «επιβαρύνεται» ήδη προκειμένου να απολαύσουν τον καφέ τους.

Οι επιπτώσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους Αμερικανούς, καθώς αναμένονται νέες συμφωνίες από τη Βραζιλία μετά την επιβολή των σκληρών δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα τον Αύγουστο.