Τσίπρας: Πώς θα λειτουργεί η «Διαφάνεια» - Επτά παραδείγματα

Όπως αναφέρεται, «η Διαφάνεια δεν δημιουργεί νέα δεδομένα ούτε υποκαθιστά τους θεσμικούς ελεγκτικούς ή δικαστικούς μηχανισμούς».

Επτά παραδείγματα για το πώς θα λειτουργεί η «Διαφάνεια», την οποία προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας να αντικαταστήσει τη «Διαύγεια», έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού.

Όπως αναφέρεται, «η Διαφάνεια δεν δημιουργεί νέα δεδομένα ούτε υποκαθιστά τους θεσμικούς ελεγκτικούς ή δικαστικούς μηχανισμούς. Σκοπός της είναι να οργανώσει, να ενοποιήσει και να καταστήσει πραγματικά αξιοποιήσιμη την ήδη υπάρχουσα πληροφορία, η οποία σήμερα παραμένει διάσπαρτη σε διαφορετικά συστήματα, έγγραφα και διοικητικές πράξεις.

Αλέξης Τσίπρας
