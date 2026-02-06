Την Ουκρανία κατηγορεί για απόπειρα δολοφονίας Ρώσου αντιστράτηγου ο Λαβρόφ

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, το χτύπημα σχεδιάσθηκε ως σαμποτάζ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Σεργκέι Λαβρόφ ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας στη Μόσχα ενός κορυφαίου Ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, το χτύπημα σχεδιάσθηκε ως σαμποτάζ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Αυτή η πράξη τρομοκρατίας επιβεβαιώνει άλλη μια φορά τον προσανατολισμό του καθεστώτος (του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ) Ζελένσκι σε διαρκείς προκλήσεις, με στόχο να κάνει να ναυαγήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση.

Ο αντιστράτηγος Αλεξέγεφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί αφού έγινε στόχος πυρών στη Μόσχα, στην τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία για την απόπειρα. Ο Λαβρόφ δεν ανέφερε στοιχεία που να στηρίζουν την κατηγορία του ότι το Κίεβο βρισκόταν πίσω από την επίθεση.