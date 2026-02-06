Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Ανήμερα της επετείου των τριών χρόνων από το φονικό χτύπημα του εγκέλαδου στο Καχραμανμαράς με τους 16.000 νεκρούς.

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (06/02) στην ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,5 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 55 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της περιοχής Ερζινκάν και 22 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Ρεφαχίγε.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές όπως το Ελαζίγ, η Τραπεζούντα, το Αντιγιαμάν, η Μαλάτεια, καθώς και σε γειτονικές επαρχίες, ενώ τη στιγμή του σεισμού κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.



Υπενθυμίζεται πως σήμερα είναι η επέτειος τριών χρόνων από το φονικό χτύπημα του εγκέλαδου στο Καχραμανμαράς, που άφησε πίσω του περισσότερους από 16.000 νεκρούς στην Τουρκία και χιλιάδες ακόμα στη Συρία.