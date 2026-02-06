Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (06/02) στην ανατολική Τουρκία.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,5 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 55 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της περιοχής Ερζινκάν και 22 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Ρεφαχίγε.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές όπως το Ελαζίγ, η Τραπεζούντα, το Αντιγιαμάν, η Μαλάτεια, καθώς και σε γειτονικές επαρχίες, ενώ τη στιγμή του σεισμού κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα είναι η επέτειος τριών χρόνων από το φονικό χτύπημα του εγκέλαδου στο Καχραμανμαράς, που άφησε πίσω του περισσότερους από 16.000 νεκρούς στην Τουρκία και χιλιάδες ακόμα στη Συρία.