Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η ηλεκτρονική τιμολόγηση να μην μετατραπεί από επιλογή σε έμμεση υποχρέωση

Με αφορμή την έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για συναλλαγές επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B), για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επαναφέρει τον πυρήνα του ζητήματος, όπως τον έχει αναδείξει και θεσμικά στο παρελθόν.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν προβλέπει από τον νόμο υποχρεωτική χρήση ιδιωτικού παρόχου. Το ίδιο το Δημόσιο έχει επιβεβαιώσει ότι διαθέτει και μπορεί να παρέχει δημόσιες, δωρεάν λύσεις. Παρ' όλα αυτά, στην πράξη, για μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, η χρήση παρόχου καθίσταται έμμεση υποχρέωση.

«Αυτό δεν οφείλεται στη νομοθεσία, όπως υπογραμμίζεται, αλλά στην έλλειψη ισοδύναμης και πλήρους δημόσιας λύσης για όλες τις περιπτώσεις, στην απουσία σαφούς και ενιαίας κρατικής ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις και στη λειτουργία της αγοράς χωρίς πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου κόστους», προσθέτει.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει ότι είχε αναδείξει αυτό το ζήτημα εγκαίρως, με δημόσια παρέμβασή του, η οποία οδήγησε στη θεσμική συζήτηση του θέματος στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2025 και σε έγγραφη απάντηση της πολιτείας, χωρίς όμως να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που παραμένουν.

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Η ψηφιοποίηση, όμως, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε έμμεση υποχρεωτικότητα και νέο μόνιμο κόστος, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Είναι αναγκαία, κατά τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, η σαφής και επίσημη αποσαφήνιση προς τις επιχειρήσεις, ότι η χρήση παρόχου δεν είναι υποχρεωτική όπου υπάρχει δημόσια εναλλακτική, ώστε η συμμόρφωση να μην ταυτίζεται με υποχρεωτική επιβάρυνση. Είναι απαραίτητο το πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου στις χρεώσεις των παρόχων σε δημόσια πλατφόρμα και όχι υποχρεωτική προαγορά πακέτων τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές με το Δημόσιο.

«Η ψηφιοποίηση πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης και ασφάλειας δικαίου, όχι ως μηχανισμός μετακύλισης κόστους στην πραγματική οικονομία», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου.