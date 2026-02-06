ΟΗΕ: Προσφέρει εξαίρεση από τις κυρώσεις για να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Βόρεια Κορέα

Εις βάρος της Βόρειας Κορέας, μιας χώρας που διαθέτει πυρηνικό όπλο, έχει επιβληθεί σειρά κυρώσεων λόγω των εξοπλιστικών της προγραμμάτων.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα προσφέρει εξαίρεση από τις κυρώσεις σε ανθρωπιστικές οργανώσεις προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στη Βόρεια Κορέα, ανακοίνωσαν στο AFP διπλωματικές πηγές από τη Σεούλ.

«Τα 17 προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας (…) θα προχωρήσουν όλα από μεγάλες διεθνείς οργανώσεις όπως η Unicef ή νοτιοκορεατικές και αμερικανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις», διευκρίνισαν οι πηγές αυτές.

Εις βάρος της Βόρειας Κορέας, μιας χώρας που διαθέτει πυρηνικό όπλο, έχει επιβληθεί σειρά κυρώσεων λόγω των εξοπλιστικών της προγραμμάτων. Εδώ και χρόνια η οικονομία της είναι σε κρίση, ενώ χρόνιες είναι οι ελλείψεις τροφίμων.

Σύμφωνα με αναλυτές, η απόφαση αυτή της επιτροπής κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας θα επιτρέψει στις ΜΚΟ να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια - όπως διατροφικά συμπληρώματα, ιατρικό υλικό και συστήματα καθαρισμού του νερού- στη Βόρεια Κορέα η οποία δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών της.

Αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η Σεούλ κατέβαλε «διάφορες προσπάθειες» ώστε να φτάσει βοήθεια στη βόρεια γείτονά της ανεξαρτήτως πολιτικών διαφωνιών.

«Ελπίζουμε ότι η Βόρεια Κορέα θα απαντήσει θετικά στις προσπάθειες της κυβέρνησής μας προς όφελος της ειρηνικής συνύπαρξης στην κορεατική χερσόνησο», πρόσθεσε.

Οι διπλωματικές πηγές αναφέρθηκαν στην επικείμενη εξαίρεση από τις κυρώσεις λίγες ώρες αφού υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι σύντομα ενδέχεται να ανακοινωθούν «νέες πρόοδοι» αναφορικά με τη Βόρεια Κορέα.

Αυτός ο αξιωματούχος αναφέρθηκε στη σχεδιαζόμενη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα Σεούλ και Ουάσινγκτον επανέλαβαν τη δέσμευσή τους υπέρ της «πλήρους αποπυρηνικοποίησης» της Βόρειας Κορέας και τη συνεργασία τους στα νοτιοκορεατικά σχέδια για την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, μια πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Πιονγκγιάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ