Στο Αεροδικείο ο Σμήναρχος που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας προσήχθη σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών, για να απολογηθεί σε ανακριτή και σε στρατιωτικό εισαγγελέα για σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται από τις αρχές.

Ο σμήναρχος προσήλθε στο κτίριο του Αεροδικείου λίγο πριν από τις 10:00, συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας. Έως τις 12:30 η απολογία του δεν είχε ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

