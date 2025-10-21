Ιστορικές στιγμές στην Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

Στις 21 Οκτωβρίου 2025, το ιαπωνικό κοινοβούλιο εξέλεξε την Σανάε Τακαΐτσι με 237 ψήφους έναντι 149 του αντιπάλου της.

Είναι επίσημο: Η Σανάε Τακαΐτσι είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας! Η 64χρονη κέρδισε τη μάχη των εκλογών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου - και σίγουρα διαφορετικού - κεφαλαίου στην πολιτική σκηνή της χώρας, που θα φέρει την υπογραφή μιας γυναίκας. Η εκλογή της αποτελεί αναμφισβήτητα ορόσημο στην ιστορία της Ιαπωνίας και έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα που επικρατούσαν στη βουλή μέχρι σήμερα.

Στις 21 Οκτωβρίου 2025, το ιαπωνικό κοινοβούλιο εξέλεξε την Σανάε Τακαΐτσι με 237 ψήφους έναντι 149 του αντιπάλου της. Με αυτό τον τρόπο έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα του πρωθυπουργού στην Ιαπωνία, μία χώρα όπου η γυναικεία πολιτική εκπροσώπηση παρέμενε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η ίδια κατάφερε να κάνει τη διαφορά, αποτελώντας τρανό παράδειγμα για κάθε πολίτη της κοινωνίας να πιστεύει στα όνειρά του.

Φωτογραφία: @associatedpress

