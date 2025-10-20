ΗΠΑ: Υψηλό επίπεδο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω της παραγωγής κρέατος

Κάθε διαδικασία στην αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος στις ΗΠΑ συνδέεται με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως διαπιστώνει έρευνα των Πανεπιστημίων του Μίσιγκαν και της Μινεσότα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Climate Change».

Η έρευνα εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζεται με την κατανάλωση μοσχαρίσιου και χοιρινού κρέατος και κοτόπουλου στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εντόπισαν ότι περισσότεροι από 11 εκατομμύρια τόνοι κρέατος καταναλώνονται σε 3.531 πόλεις στις ΗΠΑ κάθε χρόνο. Αυτό ισοδυναμεί με την εκπομπή 329 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα, αριθμός παρόμοιος με τις εκπομπές που προκύπτουν από την ηλεκτροδότηση ενός σπιτιού.

Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, σημαντικές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στις εκπομπές ανάλογα με την τοποθεσία. Στην πραγματικότητα, η συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης κρέατος ανά κάτοικο και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι χαμηλή, καθώς εντοπίστηκε ότι κάθε στάση και προϊόν κατά μήκος αυτής της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει τις δικές του διαδικασίες και αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Ενδεικτικά, το βοδινό που καταναλώνεται στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, επεξεργάζεται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε δέκα κομητείες. Αυτές οι εγκαταστάσεις όμως λαμβάνουν ζώα από 469 κομητείες, τα οποία τρέφονται με ζωοτροφές που προέρχονται από 828 διαφορετικές κομητείες.

Xάρτης με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με την κατανάλωση κρέατος ανά κάτοικο στις ΗΠΑ. CREDIT: B. P. GOLDSTEIN ET AL. NAT. CLIM. CHANGE 2025 (DOI: 10.1038/S41558-025-02450-7). USED UNDER A CC BY LICENSE

Προκύπτει λοιπόν ότι κάθε στάδιο αυτής της μακράς αλυσίδας συνεπάγεται εκπομπές, από τη χρήση λιπασμάτων στις καλλιέργειες ζωοτροφών έως τη διαχείριση των αποβλήτων στα αγροκτήματα και τις μεταφορές σε μεγάλες αποστάσεις.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μέτρα, όπως η μείωση της σπατάλης τροφίμων και οι διατροφικές αλλαγές, θα μπορούσαν να μειώσουν στο μισό τις εκπομπές.

Στη μελέτη συμμετείχε και ο Έλληνας λέκτορας και ερευνητής Γεωχωρικών Δεδομένων στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, Δημήτριος Γουναρίδης. Περισσότερα για την επιστημονική δημοσίευση εδώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ