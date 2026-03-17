Στα «τάρταρα» το επενδυτικό ηθικό στη Γερμανία τον Μάρτιο

Πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο υποχώρησε το επενδυτικό ηθικό των Γερμανών τον Μάρτιο σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών ZEW, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Φεβρουάριο του 2022, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος ZEW, υποχώρησε στις -0,5 μονάδες τον Μάρτιο από 58,3 μονάδες τον Φεβρουάριο. Οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters, ανέμεναν ηπιότερη πτώση, στις 39 μονάδες.

«Ο δείκτης ZEW έχει καταρρεύσει», δήλωσε ο επικεφαλής του ZEW, Achim Wambach, προσθέτοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομίας η οποία έχει εμφανίσει σημάδια ανάκαμψης.

«Το πόσο ισχυρές θα είναι αυτές οι επιπτώσεις εξαρτάται από την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εμπειρογνώμονες των χρηματοπιστωτικών αγορών παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την πιθανότητα ταχείας επίλυσης της σύγκρουσης.

Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 9 και 16 Μαρτίου, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν έπειτα από εβδομάδες εντάσεων.

Πάντως, παρά το γεγονός πως το επενδυτικό ηθικό βρίσκεται στα «τάρταρα» ο δείκτης για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση βρέθηκε στις -62,9 μονάδες από -65,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.



