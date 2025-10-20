Ευρωαγορές: Κέρδη στο ταμπλό με οδηγό την άμυνα

Κέρδη σημείωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον κλάδο της άμυνας να οδηγεί την ανοδική αντίδραση στις εκτεταμένες απώλειες της Παρασκευή.

Κέρδη σημείωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον κλάδο της άμυνας να οδηγεί την ανοδική αντίδραση στις εκτεταμένες απώλειες της Παρασκευής που προκάλεσε η ανησυχία για την υγεία της πιστωτικής αγοράς στην Αμερική και όχι μόνο, μετά τις «σκιές» που εμφανίστηκαν σε δύο περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,06% στις 572,26 μονάδες. Ο Eurostoxx 50 σημείωσε κέρδη 1,35% στις 5.683 μονάδες.

Οι αμυντικές μετοχές ήταν ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους της ημέρας σημειώνοντας άνοδο 2,73%, με τις Renk και Hensoldt να κλείνουν ψηλότερα κατά 6,7% και σχεδόν 8% αντίστοιχα, ενώ η Rheinmetall κέρδισε σχεδόν 6%. H μετοχή της Thyssenkrupp κέρδισε 7.3%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κέρδισε 1,82% στις 24.279 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε στις 8.206 μονάδες με +0,39%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,50% στις 9.401 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε άνοδο 1,51% στις 42.3905 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 πρόσθεσε 1,37% στις 15.822 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Banks κέρδισε περίπου 1%, με τα μεγαλύτερα κέρδη να καταγράφουν η Banco Sabadell (4,6%), η BPER Banca (3,8%), και η Banco BPM (2,5%).

«Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ενισχυθεί κατά 40% φέτος... και ως εκ τούτου υπάρχει υψηλό επίπεδο προσδοκιών στην αγορά», δήλωσε ο Κρίστιαν Έντελμαν, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη στην Oliver Wyman, στο CNBC.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Kering στο Χρηματιστήριο του Παρισιού ενισχύθηκε 4,9%, έπειτα από ανακοίνωσή της ότι κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση του τμήματος ομορφιάς της στην L’Oreal έναντι 4 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η μετοχή της Holcim στο Χρηματιστήριο της Ελβετίας σημειώνει κέρδη 1,6%, αφότου γνωστοποίησε ότι εξαγοράζει την Xella, μία ευρωπαϊκή εταιρεία συστημάτων τοιχοποιίας σε μια συμφωνία ύψους 1,85 δισ. ευρώ, με στόχο να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των λύσεων κτιρίων.

Τέλος, πάνω από 7,7% διολίσθησε η μετοχή της BNP Paribas στο χρηματιστήριο του Παρισιού, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά σημείωσε «βουτιά» έως και 10%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο, μετά τη δικαστική ήττα της γαλλικής τράπεζας σε υπόθεση που, σύμφωνα με αμερικανικό δικαστήριο, συνέδραμε στη «χρηματοδότηση της γενοκτονίας» στο Σουδάν, παρέχοντας υπηρεσίες στην κυβέρνηση της χώρας που παραβίαζαν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει ΗΠΑ.