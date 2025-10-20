Άλμα άνω του 3% για τις τιμές του καφέ Arabica - Σε χαμηλό 5ετίας τα αποθέματα στη Βραζιλία

Τα αποθέματα της Βραζιλίας στις αποθήκες που εποπτεύονται από το χρηματιστήριο έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών στην Κολομβία.

Άλμα κατέγραψαν οι τιμές του καφέ Arabica τη Δευτέρα, καθώς τα αποθέματα της Βραζιλίας στις αποθήκες που εποπτεύονται από το χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών στην Κολομβία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα πιο ενεργά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την ποικιλία Arabica στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύθηκαν έως και 3,2% στα 4,10 δολάρια ανά λίβρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Intercontinental Exchange (ICE), τα αποθέματα Arabica στις αποθήκες του χρηματιστηρίου ήταν κατά 7.000 σακούλες με βραζιλιάνικους κόκκους λιγότερα. Αυτό οδήγησε τα αποθέματα καφέ από τη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2020.

Η πτώση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι αμερικανοί καβουρδιστές συνέχισαν να εξαντλούν τα υπάρχοντα αποθέματα εν μέσω περιορισμένων προμηθειών και υψηλότερων δασμών.

Η ενδεχόμενη επιβολή επιπλέον επιβαρύνσεων συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Βραζιλίας, Μάουρο Βιέιρα, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η Βραζιλία και η Κολομβία είναι οι δύο μεγαλύτεροι προμηθευτές μη καβουρδισμένου καφέ στις ΗΠΑ.

Ο αντίκτυπος των ενδεχόμενων επιπλέον δασμών στην Κολομβία δεν είναι σαφής, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει καθορίσει ακόμα το ακριβές ποσοστό, ενώ πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να αποτελέσει το «τελειωτικό χτύπημα» για τους καβουρδιστές.